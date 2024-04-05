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  4. Meyve bahçelerinde görüldü... Tedirginlik yarattı! Vakit kaybetmeden harekete geçildi

Meyve bahçelerinde görüldü... Tedirginlik yarattı! Vakit kaybetmeden harekete geçildi

05.04.2024 16:28
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde bazı meyve bahçelerinde görülmeye başlanan zararlılardan “bakla zınnı böceği” üreticide tedirginliğe sebep oldu.

Meyve bahçelerinde görüldü... Tedirginlik yarattı! Vakit kaybetmeden harekete geçildi

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmaları esnasında bazı meyve bahçelerinde yapılan kontrollerde ağaçların çiçeklerinde zarara sebep olan bakla zınnı böceği tespit edildi.

Ürün kaybına karşı vakit kaybetmeden harekete geçen ekipler, zararlıya karşı önlem amacıyla çalışma başlattı.

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Ziraat mühendisleri tarafından üreticiler zararlı böceğe karşı mücadele konusunda uyarılıp bilgilendirilirken, “Bu zararlıya karşı üreticilerimiz buz mavisi kaplara su doldurup ağaç diplerine koyarak mücadele edilebilir” denildi.

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Meyve ağaçlarında yapılan kontrollerde elma ağaçlarının fenolojik olarak fare kulağı dönemine gelmiş durumda olduğu bilgisi de verilirken, “Meyve üreticilerimiz hastalık ve zararlı mücadele konusunda ayrıntılı bilgi almak için ilçe müdürlüğümüze başvuruda bulunabilirler” hatırlatmasında bulunuldu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bahçe meyve
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