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Meyve bahçesinde "müzikli" mesai

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:47 | Son Güncelleme

İznik ilçesinde bir şeftali bahçesinde budama işinde çalışanlar, arkadaşları tarafından orgla çaldığı müzik eşliğinde mesai yapıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde bir meyve bahçesindeki budama işçileri, arkadaşlarının orgla yaptığı müzik eşliğinde çalışıyor.

Müzikle hobi olarak ilgilenen İznikli çiftçi Ragıp Ablay, kendisiyle aynı şeftali bahçesine çalışmaya giden arkadaşlarının motivasyonlarını artırmak için mini konser veriyor.

Budama işçileri, Ablay'ın bahçeye kurduğu müzik tesisatı ve orgla çaldığı parçalar eşliğinde mesai yapıyor.

Çalışanlar zaman zaman Ablay'ın çalıp söylediği şarkılara da eşlik ediyor.

Ragıp Ablay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzikle amatör olarak uğraştığını söyledi.

Asıl işinin çiftçilik olduğunu belirten Ablay, "Orgum araçtaydı, arkadaşlar da çalmamı istedi. Tesisatı kurup çalmaya başladım. Önceden günde 250 ağaç budarken şimdi günde 300 ağaç budamaya başladık." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bahçe işçi Meyve Bahçesi Org

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