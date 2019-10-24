HABER

Meyve bıçağıyla intihar girişiminde bulunup ‘siyanür içtim’ diye ihbar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 16:31 | Son Güncelleme

Denizli’de meyve bıçağı ile intihar girişiminde bulunup ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ‘siyanürle intihar ettim’ diyen şahıs, polis, AFAD ve 112 acil sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Denizli’de meyve bıçağı ile intihar girişiminde bulunup ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ‘siyanürle intihar ettim’ diyen şahıs, polis, AFAD ve 112 acil sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler tedbir amaçlı binayı boşaltırken ihbarın asılsız olduğu ise yapılan incelemeler sonrası anlaşıldı.
Olay, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi 982 Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı binanın birinci katında oturan Mustafa U., isimli şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak siyanür içip intihar girişiminde bulunduğu söyledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, 112 acil servis ve İl Afet ve Acil Durumun Müdürlüğüne (AFAD) bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma (KBRN) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, siyanür tehlikesine karşı önce binayı tahliye etti. Bu sırada elindeki bıçakla oturduğu dairenin balkonuna çıkan Mustafa U., tehditler savurmaya başladı. Zaman zaman bıçağı boynuna dayayan şahıs annesinin olay yerine gelmesini istedi. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken, Mustafa U. evde siyanür olduğunu ve içeceğini iddia etti.

Anne oğlunu gözyaşları içinde ikna etti
Ardından olay yerine gelen ve anne Hamiyet U. ise polislerle birlikte oğlunu ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Şahıs daha sonra elindeki bıçağı balkondan aşağı atarak dairenin kapısının açtı. Anne gözyaşları içerisinde oğlunu ikna etti. Ardından Mustafa U., 112 acil servis ambulansına bindirilerek hastaneye kaldırıldı. KBRN ekipleri de özel kıyafetler giyerek her ihtimale karşın özel cihazlarla ev içerisinde, binada ve bahçesinde kimyasal madde ölçümü yaptı. Ancak yapılan ölçümlerde siyanür ya da başka herhangi bir kimyasal maddeye rastlanmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Veli, 2 oğluyla öğretmeni dövdüVeli, 2 oğluyla öğretmeni dövdü
Bisikletten düşen Danimarkalı öldüBisikletten düşen Danimarkalı öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

8 yaşındaki komşu kızına ahırda cinsel istismar iddiası!

8 yaşındaki komşu kızına ahırda cinsel istismar iddiası!

Anzer Yaylası'nda gerginlik! Yıkma ara verildi

Anzer Yaylası'nda gerginlik!

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Tamamen temizlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.