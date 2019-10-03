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Meyve sebze halinde silah sesleri: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 21:45 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de bulunan meyve sebze halinde alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi, pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

Meyve sebze halinde silah sesleri: 2 yaralı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de bulunan meyve sebze halinde alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi, pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 19.30 sıralarında İçerenöy Mahallesi Çayır Caddesi'nde bulunan meyve sebze halinde meydana geldi. İddialara göre, Hüseyin G., aldığı alkolün etkisiyle pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. İlk başta ne olduğunu anlayamayan hal işçileri, araçların arkasına saklandı. Pompalıdan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin G., kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hal çalışanları gözaltına alınan Hüseyin G.'yi polisin elinden alarak darp etmek istedi. Polis, Hüseyin G.'yi polis otosuna bindirerek İçerenköy Polis Merkezi'ne götürdü. Yaralanan Mezih Demirel ve Ramazan Yavuz, olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarına saçma isabet eden 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“BU KAMYON OLMASAYDI 15-20 KİŞİ YARALANIRDI"
Bir hal çalışanı, “ Biz tam şurada duruyorduk. Silah sesleri geldi. Biz arkadaşlar torpil şakası yapıyorlar sandık. Ondan sonra bir baktık bir tane daha patladı. Biz birbirimize bakıyoruz. Bu tarafa doğru geldi, adam bir tane daha patlattı. Ben adama yaklaştım 'sen ne yapıyorsun?' dedim. Baktım tuhaf tuhaf kelimeler söylüyor. Herkes başına toplandı. Mermiyi tekrar silahın ağzına verdi. Dedim ki uzaklaşın bu adamın aklı başında değil. Ya içmiş ya da cinnet geçiriyor dedim. Çocukları uzaklaştırdım. 3 el ateş etti. Bu kamyon olmasaydı belki 15-20 kişi yaralanırdı. Ondan sonra polise haber verdik. Gerekeni yaptı, alıp götürdüler. Buradaki hiçbir güvenlik müdahale etmedi polis gelene kadar" dedi.

(FOTOĞRAF)

Meyve sebze halinde silah sesleri: 2 yaralıMeyve sebze halinde silah sesleri: 2 yaralı

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