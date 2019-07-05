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Meyve sebze komisyoncusu intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesinde yaş sebze meyve ticaretiyle uğraşan Yaşar Ç.

Meyve sebze komisyoncusu intihar etti

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde yaş sebze meyve ticaretiyle uğraşan Yaşar Ç. (60), kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, Demre ilçe merkezindeki Karabaucak Mahallesi'ndeki evde, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Demre Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde yaş sebze meyve ticaretiyle uğraşan Yaşar Ç., eşi Nuray Ç. ve kızı Pınar Ç. ile kahvaltı yaptı. Bir süre sonra ortada görülmeyen Yaşar Ç.'yi arayan kızı Pınar, babasını tavana iple asılı halde buldu. Kızın çığlıkları üzerine yardıma gelen komşuları, ipi keserek Yaşar Ç.'yi indirip kalp masajı yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Ç.'ye kalp masajını sürdürdü. Ambulansla Demre Devlet Hastanesi'ne götürülen Yaşar Ç., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve iki kız babası Yaşar Ç.'nin, alacaklarını tahsil edemediği için bunalıma girdiği, bu nedenle intihar ettiği değerlendiriliyor.

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