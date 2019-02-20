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Meyve sineklerinin yaşam süresi uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 16:08 | Son Güncelleme

Meyve sineklerinin yaşam süresi uzatıldı

Japon bilim adamları, meyve sineklerinde yaşam süresini uzatan bir yöntem geliştirdi.

Kyodo'nun haberine göre, Osaka Üniversitesinden Prof. Tamotsu Yoşimori liderliğindeki bilim adamları, meyve sineklerinde, hücrenin yaşlanmış ve bozulmuş yapılarının kendi lizozomu tarafından sindirilmesi süreci olan otofajiyi yavaşlatan ve yaşla birlikte hacmi artan Rubicon proteinini baskı altına almayı başardı.

Rubicon proteininin baskılandığı meyve sineklerinin ortalama yaşam süresinin yüzde 20 uzadığı ve motor fonksiyonlarının iyileştiği gözlendi.

Bilim adamları yanı sıra farelerde Rubicon'u pasif hale getirmek için gen düzenleme teknolojisi kullandı. Farelerde de Parkinson hastalığına yol açabilen Rubicon proteinin miktarının düştüğü görüldü.

Uzmanlar, insanlarda Rubicon'a ket vurulmasının, yaşla bağlantılı rahatsızlıkların tedavisinde umut vadettiğine dikkati çekti.

Araştırmanın ayrıntıları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
meyve sinekleri yaşam süresi

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