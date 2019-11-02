Meyve soyduğu bıçağın üzerine düşüp, ağır yaralandı 

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suat Dündar (25) meyve soyduğu bıçağın üzerine düşerek, ağır yaralandı.

Suat Dündar, Huzur Mahallesi'ndeki evinde meyve soyup yemeye başladı. Ancak bur sırada dengesini kaybederek bıçağın üzerine düştü. Bıçak karın bölgesine saplanan genç, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Suat Dündar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Soruşturma başlatıldı.

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