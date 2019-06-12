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Meyve suyu kutularında esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 18:29 | Son Güncelleme

SİVAS'ta bir yolcu midibüsünde narkotik dedektör köpeği yardımı ile yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş esrar ele geçirildi.

Meyve suyu kutularında esrar ele geçirildi

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta bir yolcu midibüsünde narkotik dedektör köpeği yardımı ile yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş esrar ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas- Kayseri kara yolu üzerinde Kovalı mevkisinde yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu midibüsünü durdurdu. Midibüste narkotik dedektör köpeği 'Atik' yardımı ile arama yapıldı. Yapılan aramada narkotik köpeği midibüsteki yolculardan R.K'nin çantasına tepki verdi. Ekiplerce çantada yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş halde 150 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli R.K. gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

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