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Meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

04.01.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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Meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep’te kovalamaca sonucu yakalanan şahsın elinde bulunan meyve kutusunda, antep fıstığı ile kamufle edilmiş halde uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildiGaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeditepe Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapan T.H.

Gaziantep’te kovalamaca sonucu yakalanan şahsın elinde bulunan meyve kutusunda, antep fıstığı ile kamufle edilmiş halde uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeditepe Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapan T.H. isimli şüpheli şahsı kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şahsın üst aramasında meyve suyu kutusu ve banyo lifi ele geçirdi. Ekipler lifte ve meyve suyu kutusu içerisinde ise antep fıstığı ile gizlenmiş halde uyuşturucu hap, esrar ve sigara tabakası ele geçirdi.
Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen T. H. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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