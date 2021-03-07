HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meyve suyu kutusuna uyuşturucu sakladılar

Meyve suyu kutusuna uyuşturucu sakladılar

07.03.2021 15:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meyve suyu kutusuna uyuşturucu sakladılar

Konya’da polis meyve suyu kutusuna yerleştirilmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Konya’da polis meyve suyu kutusuna yerleştirilmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Kutuda uyuşturucu maddeyi bulan polisler birbirlerini alkışladı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi, yaptığı çalışmalarda bir otomobille ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi elde etti. Takibe alınan otomobil ilçe girişinde durdurularak, sürücü R.K. ile O.Ö. ve M.Y. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada torpido alt kısmında meyve suyu kutusuna zulalanmış 80 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Görevlerini başarıyla yerine getiren polislerin meyve suyu kutusunu bıçakla açarak uyuşturucuyu bulmaları sırasında birbirlerini alkışlayarak yaşadıkları sevinç kameraya yansıdı.
Soruşturmayı derinleştiren narkotik ekibi, şüphelilerden uyuşturucu madde aldığını tespit ettiği Y. G., İ. T. ve O. K.’yı da gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, araçta yakalanan R. K., O. Ö. ve M. Y. adliyeye sevk edildi.

Meyve suyu kutusuna uyuşturucu sakladılar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler
İğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandıİğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandı
Tebbet suresinin anlam ve tefsiri nedir?Tebbet suresinin anlam ve tefsiri nedir?

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Dehşet anları: Tartıştığı adamı 12. kattan aşağı attı

Dehşet anları: Tartıştığı adamı 12. kattan aşağı attı

Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

Aksaray'da bir belde yarından itibaren karantinaya alınacak

Flaş karar! Bir belde karantinaya alınıyor: 7 gün boyunca yasak

Hatay'da acı olay: Evde çıkan yangında ikiz kardeşler can verdi, anne ve oğlu hastanede

Acı olay: Yangında ikizler can verdi, anne ve oğlu hastanede

Reyhan Korkmaz kimdir? Zeynel Korkmaz kimdir? Çocuklarının önünde bıçaklanarak öldürüldü!

Çocuklarının gözü önünde vahşice bıçaklanarak öldürüldü!

Bursa'da iğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakaladılar

İğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandı

Bir vahşet de Ankara'da! Tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Bir vahşet daha! Eşini 4 çocuğunun gözü önünde öldürdü

Milyonluk otomobilin kontrolünü kaybedince...

Milyonluk otomobilin kontrolünü kaybedince...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.