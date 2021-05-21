Meyve suyu paketinden çıkan 'küf' görüntüsü sonrası uzman isimden uyarı: Bardağa dökerek için

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün, yüzlerce tüketicinin meyve suyu kutularında istenmeyen durumlarla karşılaştığını ve internette şikâyet formları oluşturduğunu belirtti. Ergün, "Dolum teknolojisi iyi güzel ama dikkatsizlik, çalışan personelin dikkatsizliği, ihmalden kaynaklanan şeylerdir. Bir meyve suyunu ya da kapalı ambalajlarda bir içeceği içerken en önemli yapmamız gereken bir nokta bunu bardağa dökerek içmek. Bunun sebebi de döktüğümüzde bardakta içerisinde yabancı cisim olup olmadığını, küflenmenin olup olmadığını görürüz. Eğer pipetle veya ağzımıza dikerek içersek bunları göremeyiz. En azından birkaç yudum arzu etmediğimiz üründen içmiş oluruz. Bu da bizim sağlığımızı tehlikeye sokabilir" dedi.

"ZEHİRLENMEYE NEDEN OLABİLİR"

Tüketicilerin meyve suyu satın alırken dikkat etmeleri gereken noktaları belirten Prof. Dr. Özer Ergün, "Eğer içini göremiyorsanız bir içeceğin, meyve suyu da dahil olmak üzere bunu bardağa dökerek içmek en önemli tedbirdir. O nedenle tüketiciler meyve suyu satın alırken ambalajlarına dikkat etmeleri lazım. Yırtık, delik, kirli, patlak, şişmiş ambalajları almaması gerekir. Aksi taktirde istenmeyen durumlar olabilir. Ekşime kokusu varsa, tadında bozukluk varsa; mikrobiyal üreme vardır, zehirlenmeye neden olur. Küflenme varsa, yine zehirlenmeye neden olabilir. Yabancı madde varsa da bu vücudumuza girer, belki de ameliyatla çıkarılabilecek bir duruma kadar gidebilir" şeklinde konuştu.