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  4. Meyve suyu paketinden çıkan 'küf' görüntüsü sonrası uzman isimden uyarı: Bardağa dökerek için

Meyve suyu paketinden çıkan 'küf' görüntüsü sonrası uzman isimden uyarı: Bardağa dökerek için

21.05.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, meyve suyu paketinden çıkan 'küf' görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşması sonrasında başlayan tartışmalarla ilgili Prof. Dr. Özer Ergün değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Ergün "Bir meyve suyunu ya da kapalı ambalajlarda bir içeceği içerken en önemli yapmamız gereken nokta bunu bardağa dökerek içmek" diye konuştu.

Meyve suyu paketinden çıkan 'küf' görüntüsü sonrası uzman isimden uyarı: Bardağa dökerek için

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün, yüzlerce tüketicinin meyve suyu kutularında istenmeyen durumlarla karşılaştığını ve internette şikâyet formları oluşturduğunu belirtti. Ergün, "Dolum teknolojisi iyi güzel ama dikkatsizlik, çalışan personelin dikkatsizliği, ihmalden kaynaklanan şeylerdir. Bir meyve suyunu ya da kapalı ambalajlarda bir içeceği içerken en önemli yapmamız gereken bir nokta bunu bardağa dökerek içmek. Bunun sebebi de döktüğümüzde bardakta içerisinde yabancı cisim olup olmadığını, küflenmenin olup olmadığını görürüz. Eğer pipetle veya ağzımıza dikerek içersek bunları göremeyiz. En azından birkaç yudum arzu etmediğimiz üründen içmiş oluruz. Bu da bizim sağlığımızı tehlikeye sokabilir" dedi.

Bakan eşi sosyal medyada paylaştı! Meyve suyu paketinde mide bulandıran görüntüBakan eşi sosyal medyada paylaştı! Meyve suyu paketinde mide bulandıran görüntü

"ZEHİRLENMEYE NEDEN OLABİLİR"

Tüketicilerin meyve suyu satın alırken dikkat etmeleri gereken noktaları belirten Prof. Dr. Özer Ergün, "Eğer içini göremiyorsanız bir içeceğin, meyve suyu da dahil olmak üzere bunu bardağa dökerek içmek en önemli tedbirdir. O nedenle tüketiciler meyve suyu satın alırken ambalajlarına dikkat etmeleri lazım. Yırtık, delik, kirli, patlak, şişmiş ambalajları almaması gerekir. Aksi taktirde istenmeyen durumlar olabilir. Ekşime kokusu varsa, tadında bozukluk varsa; mikrobiyal üreme vardır, zehirlenmeye neden olur. Küflenme varsa, yine zehirlenmeye neden olabilir. Yabancı madde varsa da bu vücudumuza girer, belki de ameliyatla çıkarılabilecek bir duruma kadar gidebilir" şeklinde konuştu.

uzman

Prof. Dr. Özer Ergün, "Meyve sularını açtıktan sonra da buzdolabında muhafaza etmemiz gerekir ve bu süre de birkaç günle kısıtlıdır. İçerisinde topaklar, çekirdek, küf yumakçıkları, kağıt parçaları, sinek, arzu edilmeyen şeyler olarak görülebilmektedir. Hatta cam ve metal parçaları da görülebilmektedir. İçerisinde herhangi bir madde olması, maliyeti düşürmez aksine daha çok arttırabilir. Bu sebepten dolayı bunu kasten yapan bir firma olamaz. Tüketiciler böyle bir durumla karşılaştıklarında, arzu edilmeyen maddeler gördüğünde Tarım Orman Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine giderek şikâyette bulunabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Mehmet Nuri Ersoy

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