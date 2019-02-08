Meyve ve sebze fiyatlarında düşüş başladı

DENİZ ÇİÇEK - Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, hava sıcaklıklarının normalleşmesi ve büyük marketlerin sera ürünü almayacaklarını açıklamalarının ardından meyve ve sebze fiyatlarının yüzde 25-50 düştüğünü belirterek, "Bir hafta içinde güneşin açmasıyla ürün fiyatları normalleşmeye başlayacak. Ürünün bollaşması için bize bir hafta lazım." dedi.

Tavşan, AA muhabirine, meyve ve sebze fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Meyve sebze fiyatlarının son bir haftadır düşüş eğiliminde olduğunu dile getiren Tavşan, bunun hem hava sıcaklıklarının normalleşmesi nedeniyle üretimin artmasından hem de büyük marketlerin sera ürünü almayacakları yönündeki açıklamalarından kaynaklandığını söyledi.

Fiyatların yüzde 25-50 düştüğünü belirten Tavşan, şöyle devam etti:

"Mesela patlıcanın hal fiyatı 10 liraydı, 5 liraya düştü. Ürünlerin genelinde düşüş var, biber cinslerinde yüzde 25 fiyat düşüşü oldu. Bir hafta içinde güneşin açmasıyla ürün fiyatları normalleşmeye başlayacak. Ürünün bollaşması için bize bir hafta lazım. Meteorolojik raporları takip ediyoruz, havalar düzelecek. Zaten şubat ayı ortasına geldik. Akdeniz çanağında artık havalar ısınıyor. Yoksa hortum fiyatlara tesir edecek bir şey değil. Havalar düzeldiği an fiyatlar makul seviyeye inecek.