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Meyve ve sebze sektörüne hibe desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "IPARD kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla yatırım değeri 640 milyon lira olan 220 sebze ve meyve işleme ve paketleme projesine 263 milyon lira hibe verildi"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel ülkelere destek amacıyla hazırlanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı ile kırsal kalkınma projelerine destek sağlandığını belirterek, "IPARD kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla yatırım değeri 640 milyon lira olan 220 sebze ve meyve işleme ve paketleme projesine 263 milyon lira hibe verildi." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, kırsal kalkınma projeleri kapsamında meyve ve sebze sektörüne verilen desteklere değindi.

AB'nin aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik IPARD Programı uyguladığını anımsatan Pakdemirli, bu kapsamda TKDK aracılığıyla kırsal kalkınma projelerine destek sağlandığını bildirdi.

Pakdemirli, Türkiye'de destek verilen sektörler arasında meyve ve sebzeciliğin de bulunduğuna işaret ederek, bu alanda paketleme, kurutma, dondurma ve depolama yatırımları bulunduğunu kaydetti.

Söz konusu yatırımların 1 milyon 250 bin avroluk kısmına yüzde 40 ile 50 arasında hibe verildiğini aktaran Pakdemirli, "Bu kapsamda, yatırım değeri 640 milyon lira olan 220 sebze ve meyve işleme ve paketleme projesine 263 milyon lira hibe verildi. Kurulan bu tesisler sayesinde meyve ve sebzeler daha uzun süre saklanacak, ürün kayıpları azaltılacak ve ürün kalitesi yükselecek, rekabet gücümüz ve ihracatımız artacak. Ayrıca, ürünlerin mevsimi dışında ve ekonomik getirisi yüksek olarak satılmasına imkan sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, AB standartlarında kurulan bu tesislerde 6 bin kişinin çalıştığını ve tesislerde işlenen ürünlerin büyük bir bölümünün komşu ve bölge ülkelere ihraç edildiğini bildirdi.

- En çok yatırım Isparta'ya

İl bazında değerlendirildiğinde en çok yatırımın 130 milyon lirayla Isparta'ya yapıldığını ve buradaki projelere 54 milyon lira hibe verildiğini belirten Pakdemirli, söz konusu ilden sonra en çok yatırımın Mersin, Manisa, Denizli ve Karaman'a gerçekleştirildiğini ifade etti.

Pakdemirli, bakanlık olarak 'yerinde üretim, yerinde işleme, yerinde kalkınma' anlayışı çerçevesinde, bölgelerde ekonomik çeşitliliğin artırılması ve kentlere göçün önlenmesi amacıyla kırsal kalkınma desteklerine devam edeceklerinin altını çizdi.

Öte yandan, bu yıl çıkılan IPARD-II 5'inci başvuru çağrısı kapsamında meyve ve sebze sektörüyle ilgili toplam yatırım tutarı 680 milyon lira olan 156 proje başvurusu yapıldığı bilgisini veren Pakdemirli, TKDK tarafından proje değerlendirme işlemlerinin tamamlandıktan sonra uygun projelerin açıklanacağını kaydetti.

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IPARD meyve ve sebze işleme Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli TKDK

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