"Meyve ve sebzeleri pestisitten arındırmak için karbonatlı su"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, yapılan bir çalışmada meyve ve sebzeleri pestisitten arındırmak için karbonatlı suyla yıkamanın diğer yöntemlerden daha etkili olduğunun ifade edildiğini bildirdi.

Bölek, yaptığı yazılı açıklamada, mikroorganizma ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallara pestisit adı verildiğini, pestisitlerin meyve, sebzelerin doğada zarar görmeden yetişmesi için sıklıkla kullanıldığını aktardı.

Ancak pestisitlerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanılmasının toprak ve suda kirletici etkiye neden olduğunu belirten Bölek, ayrıca uzun süre pestisitlere maruz kalan insanlarda kanser, karaciğer, böbrek ve nörolojik hastalıkların ortaya çıkabildiğini vurguladı.

Bölek, bilimsel araştırmaların annenin aldığı pestisitin miktarının bebeğin otizmli olma ihtimaline neden olabileceğini gösterdiğine işaret ederek, bununla beraber pestisitlerin kısırlık nedenleri arasında da gösterildiğini kaydetti.