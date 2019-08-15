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"Meyve ve sebzeleri pestisitten arındırmak için karbonatlı su"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 14:25 | Son Güncelleme

SBÜ Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek: - "Yapılan çalışmalar tuzlu suyun, pestisitlerin uzaklaştırılması için duru sudan daha etkili bir yöntem olduğunu ortaya çıkarmıştır. Başka bir çalışmada karbonatlı su ile yıkamanın ise diğer yöntemlerden daha etkili bir yöntem olduğu ifade edilmiştir" - "Bu çalışmaları göz önüne aldığımızda meyve, sebzelerin temizlenmesi için en etkili yöntemin kabuğu soyarak tüketmek ya da 1 tatlı kaşığı karbonat eklenmiş suda bir süre bekletilip sonrasında iyice durulamak olduğu söylenebilir"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, yapılan bir çalışmada meyve ve sebzeleri pestisitten arındırmak için karbonatlı suyla yıkamanın diğer yöntemlerden daha etkili olduğunun ifade edildiğini bildirdi.

Bölek, yaptığı yazılı açıklamada, mikroorganizma ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallara pestisit adı verildiğini, pestisitlerin meyve, sebzelerin doğada zarar görmeden yetişmesi için sıklıkla kullanıldığını aktardı.

Ancak pestisitlerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanılmasının toprak ve suda kirletici etkiye neden olduğunu belirten Bölek, ayrıca uzun süre pestisitlere maruz kalan insanlarda kanser, karaciğer, böbrek ve nörolojik hastalıkların ortaya çıkabildiğini vurguladı.

Bölek, bilimsel araştırmaların annenin aldığı pestisitin miktarının bebeğin otizmli olma ihtimaline neden olabileceğini gösterdiğine işaret ederek, bununla beraber pestisitlerin kısırlık nedenleri arasında da gösterildiğini kaydetti.

- "Meyve ve sebzeleri kabuğunu soyarak tüketin"

Şehirde yaşayan bireylerin pestisitlere tükettiği meyve, sebzeler aracılığıyla maruz kaldığını, meyve, sebzelerin pestisitlerden arındırılmasında sirkeli suda bekletme yöntemine sıklıkla başvurulduğunu ancak sirkeli suyun bazı pestisitlerin daha da etkili hale gelmesine neden olabildiğini aktaran ve böylelikle daha tehlikeli bir tablonun ortaya çıkabildiğini aktaran Bölek, şu bilgileri verdi:

"Evimize ulaşan meyve, sebzelerin üretiminde hangi tür pestisitin kullanıldığını bilmediğimiz için bol duru suyla yıkamak ve kabuğunu soyup tüketmek en doğrusudur. Çilek gibi kabuğunu soymanın söz konusu olmadığı meyvelerde ya da yeşil yapraklı sebzelerde suda bekletmek uygun bir yöntemdir. Bununla beraber yapılan çalışmalar tuzlu suyun, pestisitlerin uzaklaştırılması için duru sudan daha etkili bir yöntem olduğunu ortaya çıkarmıştır. Başka bir çalışmada karbonatlı su ile yıkamanın ise diğer yöntemlerden daha etkili bir yöntem olduğu ifade edilmiştir. Bu çalışmaları göz önüne aldığımızda meyve, sebzelerin temizlenmesi için en etkili yöntemin kabuğu soyarak tüketmek ya da 1 tatlı kaşığı karbonat eklenmiş suda bir süre bekletilip sonrasında iyice durulamak olduğu söylenebilir."

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