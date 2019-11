Meyve veren ödev

Samsun’da coğrafya öğretmeni tüm Türkiye’ye örnek olabilecek bir çalışmaya imza attı. Öğretmen, öğrencilerine verdiği ’meyve fidanı dikme ödevi’ ile 500 fidanın toprakla buluşmasını sağladı.

Samsun’un Terme ilçesi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde görev yapan Coğrafya Öğretmeni Sezai Akıl, her yıl 10. sınıf öğrencilerine ’bitki coğrafyası’ konusunu işlerken performans ödevi çerçevesinde meyve fidanı dikme ödevi veriyor. Öğrenciler ise fidan dikerken video çekiyor ve bunun karşılığında not alıyor. 2011 yılından beri okulda görev yapan Sezai Akıl şuana kadar verdiği ödevler ve kendisinin diktikleri ile birlikte yaklaşık 500 fidan toprakla buluştu. Öğrenciler ise kendilerinin diktiği bir ağacın büyümesini izlemek ve ondan bir meyve yemenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Meyve fidanı dikip not alıyorlar

Öğrencileri doğa ile ilgili daha bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Sezai Akıl, "Her yıl 10.sınıflarda bitki coğrafyası konusunu işlerken öğrencilerime performans ödevi olarak meyve fidanı dikme görevi veriyorum. Onlarda gönüllülük esası ile meyve fidanı dikerken video çekiyorlar. Bunun karşılığında ise not alıyorlar. Burada en büyük amacımız öğrencilerin doğaya karşı olan duyarlılıklarını arttırmaktır. Bir ağaç dikmenin ne olduğunu, kendi diktiği ağacın meyvesini yemenin nasıl bir haz olduğunu öğrenciye aktarmaktır. 8 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Kendimde öğrencilerimle birlikte bazı çalışmalar yapıyorum. Kendi bahçemde, köyümde meyve fidanını dikiyorum. Öğrencilerle birlikte bunun Türkiye genelinde yayılmasını ve başka insanlara da örnek olmasını istiyoruz. Dikilen meyve ağaçlarının ülkemiz ekonomisine sunacağı katkı ve bir insanın kendi diktiği ağaçtan meyve yeme hazzını yaşaması, doğaya karşı daha duyarlı şekilde imkan vermesine vesile oluyor" dedi.