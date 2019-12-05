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Meyve yüklü kamyonet devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 18:40 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kasasındaki yükü kayan kamyonet devrildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kasasındaki yükü kayan kamyonet devrildi. Kamyonetin devrilme anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaza, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi İstanbul Yolayrımı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre M.A.Y. idaresindeki 67 LT 553 plakalı kamyonet çarşı merkezine seyir halindeki iken kasasındaki yükün kayması sonucu bir mağazanın önünde devrildi. Kamyonetin sürücüsü kendi çabasıyla dışarı çıkarken, kasasındaki malzemeler ise yere döküldü. Kazanın olduğu sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması ise üzücü bir olayın yaşanmasını önledi. Kamyonetten düşen malzemeler başka bir kamyonete yüklendi.
Kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde hareket halindeki kamyonetin durması ile birlikte yükün kaydığı ve kamyonetin devrildiği görülüyor.

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