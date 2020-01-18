Meyve yüklü kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tıra çarpan meyve yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Bozarmut Mahallesi Necati Uygun Bulvarı'nda Yüksel Ören'in kullandığı 48 NE 650 plakalı kamyon, önünde seyreden Turgay Arslan idaresindeki mermer yüklü 48 DE 424 plakalı tıra çarptı.
Kaza yerinde hayatını kaybeden Ören'in cesedi, sıkıştığı yerden çıkarılarak Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak açıldı.
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