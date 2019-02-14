Meyve yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Boğazlıyan ilçesi Yenifakılı kavşağında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Yenifakılı kavşağında meydana geldi. Mersin’den Yozgat istikametine gitmekte olan Dursun Çelebi idaresindeki 52 K 5064 plakalı tır, Boğazlıyan Yenifakılı kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Tırda bulunan sebze ve meyveler yola saçıldı. Yozgat - Kayseri yolu bir müddet trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, Dursun Çelebi isimli sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Çelebi, Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Çelebi, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araçta yolcu olarak bulunan Şaban Çoruh ise hafif yaralandı. Yaralı Çoruh kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.



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