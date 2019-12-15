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Meyveler yalancı bahara aldandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 13:05 | Son Güncelleme

Giresun’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle mayıs ve haziran aylarında hasat edilen meyveler yemiş verdi.Espiye ilçesinde havaların sıcak gitmesi nedeniyle ağaçlar kış ayında meyve verdi.

Giresun’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle mayıs ve haziran aylarında hasat edilen meyveler yemiş verdi.
Espiye ilçesinde havaların sıcak gitmesi nedeniyle ağaçlar kış ayında meyve verdi. Kış mevsiminde taflan, karadut ve çileğin yeniden meyve verdiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Giresun’un Espiye Ziraat Odası Başkanı Raif Uçar, yaz aylarında hasadı olan meyvelerin yalancı bahara aldandıklarını söyledi. Uçar, "Her yıl mayıs ve haziran aylarında meyvesini topladığımız karayemiş, karadut ve çileğin bu mevsimde meyve vermesine elbette şaşırdık. Ancak memnun da olduk. Geçtiğimiz haftalarda yazdan kalma sıcak günler geçirdik. Bu dönemlerde çiçek açan ağaçlar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle meyve verdi" dedi.
Uçar, olgunlaşan meyvelerin "yalancı meyve" olarak adlandırıldığını, bu meyvelerin tatsız ve besin değerlerinin düşük olduğunu belirtti.

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