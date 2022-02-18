Meyvesini her gün yiyorsunuz, en büyük mucizesi yaprağında saklı! Hastalıkları bıçak gibi kesiyor

Eski yazılı kaynaklarda zeytin ağacından 'ilk ağaç' diye söz edilir... Mucizeleri ise saymakla bitmez... Meyvesinden, yağına, yaprağına hatta çekirdeğine kadar başlı başına bir mucize olan zeytin binyıllardır bizlere şifa dağıtmaya devam ediyor. İnsanlık var olduğu sürece de devam edecek...

BOŞUNA "ÖLÜMSÜZLÜK AĞACI" DENMİYOR

Zeytin ağacının günümüzde Anadolu topraklarında yetişip Akdeniz havzasına yayıldığı bilimsel çalışmalarda kanıtlanmıştır. Yani zeytin ağacı öz ve öz Anadoluludur.

ZEYTİN YAPRAĞININ FAYDALARI

Bilinenin aksine, zeytin ağacının yalnızca meyvesi zeytin ve zeytinyağı değil, yaprağı da şifa kaynağıdır. Sağlığa faydaları saymakla bitmiyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, yağlanmaya bağlı bozulmuş karaciğer değerlerini normalleştirip, onarıyor.

Vücudumuzun düşmanları mikropları öldürüp hastalıkları hızla tedavi ediyor.

Zeytin yaprakları doğal antibiyotik vazifesi görüyor.

Kalp-damar sistemini koruduğu gibi kanser hastalıklarına karşı güçlü bir kalkan oluşturuyor.

Solunum yollarının çalışmasını düzene sokuyor.

Sinir hücrelerini Alzheimer ve Parkinson hastalıklarından koruyor.

E ve C vitaminlerine benzerlik göstererek kalp ve damar sağlığına koruyucu etkiler gösteriyor.

Kan yağlarını ve damarlarda plakların birikimini azaltıp, kalp kasının hasarlanmasını geciktiriyor.

Antioksidan içeriği ile hücrelerin genetik hasarlarını önleyerek tümör oluşumuna karşı koruyucu etki sağlıyor.

Hepatit B gibi virüslere karşı koruyucu etkisi olduğu biliniyor.

İnsülin direncini düşürerek şeker hastalarının yaşam kalitesini yükseltiyor. İnsülin direnci olanların sabah akşam tarçınla birlikte zeytin yaprağı çayı tüketebilir.

Yaprağında bulunan maddelerin, cildin üst katmanlarını geçerek güneş yanığına, erken yaşlanmaya ve cilt kanserine neden olan UVB ışınlarına karşı kalkan vazifesi gördüğü belirlenmiştir.

Kanın akışını arttırır, kanın pıhtılaşmasını düzenler, kan dolaşımını rahatlatır, böylece kalp rahatsızlıklarını ve kalp krizlerini önler.

Çayı, antioksidan aktiviteyi yüzde 22 artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Zeytin yaprağı çayı, pratik bir şekilde hazırlanabilmektedir. Üç çay kaşığı kadar zeytin yaprağı iyice küçültülür ve kaynayan suyun içerisine atılır. Yaklaşık on dakika kadar demlemeye bırakılır. Daha sonra süzülerek içime hazır hale gelir. Ne kadar tüketilmesi gerektiği de yanıtı aranan hususlar arasında. Günde 2-3 bardak tüketilmesi öneriliyor.

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYINI DİKKATLİ TÜKETMESİ GEREKENLER

Hamilelerin, bebek emzirenlerin ve kronik hastalığı olan kişilerin kullanmaması gerekir. Şeker hastalarının ise doktor kontrolünde tüketmesi önerilmektedir. Kan basıncını ve kandaki glikoz seviyesini düşürücü özelliği nedeni ile düşük tansiyon ve glikoz seviyelerine haiz olan kişiler için zararlı olabileceğinden bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

