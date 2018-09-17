Meyveye iğne terörü devam ediyor! Dün çilek bugün muz...

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt'ın, "kötü niyetli bir suç ve kamuya yapılmış genel bir saldırı" olarak tanımladığı durum ülkede panik havası yaratmış durumda.
Bazı markalar piyasadan çekilirken Yeni Zelanda'nın en büyük manavları önlem olarak Avustralya merkezli çilekleri satmayı kesti.
Yerelde araştırmalar sürdürülse de henüz bir sorumlu bulunabilmiş değil.
Queensland Eyaleti Çilek Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Adrian Schultz çileklere iğne konulmasını "milyonlarca dolarlık bir sektörü batıran bir ticari terör eylemi" olarak nitelendirdi. Queensland, Avustralya'da bu vakaların görüldüğü ilk eyalet.
TAKLİT ŞÜPHESİ
Çiftçiler ve polis, bazı vakaların taklit olabileceğinden şüpheleniyor.
İngiliz Guardian gazetesine göre Queensland'de 62 yaşındaki bir kadın Mackay'daki bir süpermarkette bir muza iğne koyarken yakalandı.
Kadının akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.
Queensland eyaleti, bu konuda bilgi verenlere 72 bin Amerikan doları ödül vermeyi vaat ediyor.
Eyaletin en üst düzey siyasetçisi olan Annastacia Palaszczuk, "Nasıl bir sağduyuya sahip bir insan bir bebeğin ya da çocuğun sağlığını böylesine korkunç bir hareketle tehlikeye atabilir?" açıklamasında bulundu.
Sağlık yetkilileri, çilekleri yemeden önce kesmeyi tavsiye ediyor.
Çiftçiler, olayın üretimin zirvede olduğu bir dönemde gerçekleşmesinden ötürü 130 milyon dolar değerindeki sektörün zarara uğrayabileceğinden endişe ediyor.
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