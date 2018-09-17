HABER

Meyveye iğne terörü devam ediyor! Dün çilek bugün muz...

17.09.2018 15:25 | Son Güncelleme

Avustralya'da 6 eyaletin farklı bölgelerinde çileklerin içinden gizlenmiş dikiş iğnelerinin çıkması üzerine soruşturma başlatıldı. Bir kişi içinde iğne olan çilek yemesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bugünse bir kadın muza iğne batırırken yakalandı.

Meyveye iğne terörü devam ediyor! Dün çilek bugün muz...

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt'ın, "kötü niyetli bir suç ve kamuya yapılmış genel bir saldırı" olarak tanımladığı durum ülkede panik havası yaratmış durumda.

Bazı markalar piyasadan çekilirken Yeni Zelanda'nın en büyük manavları önlem olarak Avustralya merkezli çilekleri satmayı kesti.

Yerelde araştırmalar sürdürülse de henüz bir sorumlu bulunabilmiş değil.

Queensland Eyaleti Çilek Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Adrian Schultz çileklere iğne konulmasını "milyonlarca dolarlık bir sektörü batıran bir ticari terör eylemi" olarak nitelendirdi. Queensland, Avustralya'da bu vakaların görüldüğü ilk eyalet.

_103457200_41336452_329116260997356_6118579722340270080_n

TAKLİT ŞÜPHESİ

Çiftçiler ve polis, bazı vakaların taklit olabileceğinden şüpheleniyor.

İngiliz Guardian gazetesine göre Queensland'de 62 yaşındaki bir kadın Mackay'daki bir süpermarkette bir muza iğne koyarken yakalandı.

Kadının akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

Queensland eyaleti, bu konuda bilgi verenlere 72 bin Amerikan doları ödül vermeyi vaat ediyor.

Eyaletin en üst düzey siyasetçisi olan Annastacia Palaszczuk, "Nasıl bir sağduyuya sahip bir insan bir bebeğin ya da çocuğun sağlığını böylesine korkunç bir hareketle tehlikeye atabilir?" açıklamasında bulundu.

Sağlık yetkilileri, çilekleri yemeden önce kesmeyi tavsiye ediyor.

Çiftçiler, olayın üretimin zirvede olduğu bir dönemde gerçekleşmesinden ötürü 130 milyon dolar değerindeki sektörün zarara uğrayabileceğinden endişe ediyor.

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
Die Welt: Merkel Maaßen’ın gitmesinden yanaDie Welt: Merkel Maaßen’ın gitmesinden yana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meyve terör Avustralya altı eyalet çilek Muz iğne

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gergin bekleyiş başladı! İki ülke arasındaki 'dostluk anlaşması' sonlandırıldı

Gergin bekleyiş başladı! İki ülke arasındaki 'dostluk anlaşması' sonlandırıldı

Herkes onu konuşmuştu! Podyumdan inip doğuma yetişti

Herkes onu konuşmuştu! Podyumdan inip doğuma yetişti

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Kahraman ABD'li, kasırgadan dolayı mahsur kalan altı köpeği kurtardı

Kahraman ABD'li, kasırgadan dolayı mahsur kalan altı köpeği kurtardı

Sular ısınıyor: Azak denizine üs kurulacak

Sular ısınıyor: Azak denizine üs kurulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.