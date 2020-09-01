HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mezapotamia Hackers isimli gruba operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Mezapotamia Hackers isimli gruba operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2020 10:00 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün talimatıyla faaliyet yürüten Mezapotamia Hackers isimli gruba yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mezapotamia Hackers isimli gruba operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten Mezapotamia Hackers grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilimizde 411 kamu kurum/kuruluşu ile 14.271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi." denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor! Ara kapanıyorABD'de başkanlık yarışı kızışıyor! Ara kapanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
En Çok Okunan Haberler
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
İlginizi Çekebilir
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Diğer Haberler
Dünyanın en yaşlı evli çifti Guinness Rekorlar Kitabı'nda
Dünyanın en yaşlı evli çifti Guinness Rekorlar Kitabı'nda
ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor! Ara kapanıyor
ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor! Ara kapanıyor
Bu adaya girmek için korona geçirmiş olmak şart!
Bu adaya girmek için korona geçirmiş olmak şart!
Prenses Diana’nın son anlarını anlattı: 'Umutsuzca hayatını kurtarmaya çalışıyordu'
Prenses Diana’nın son anları: 'Umutsuzca hayatını kurtarmaya çalışıyordu'
Trump ile Biden ülke içi şiddet konusunda birbirlerini suçladı
Trump ile Biden arasında karşılıklı suçlama
Hamas: İsrail ile Gazze’deki gerginliği sona erdirmek için anlaşma sağlandı
Hamas ile İsrail arasında anlaşma sağlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.