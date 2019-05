Mezar bakımı için şirket kurdu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Mehmet Çetin (39), yakınları tarafından sık sık ziyaret edilemediği için bakımsız kalan kabirlere, her ay ya da isteğe göre özel günlerde çiçeklerle süsleme yaparak, mezar bakım hizmeti veriyor.

Antalya'da 11 yıl önce pazarlamacılık yaparken dedesinin kabrini sık sık ziyarete giden Mehmet Çetin, bakımsız mezarları fark edince kentte mezar bakımı hizmeti sektöründeki eksikliği hissetti. Kabir bakım ve mezar yapım şirketi kuran Çetin, kısa sürede çok sayıda müşteriye ulaştı. Ticari zekasını girişimcilikle birleştiren Çetin, yakınlarının kabrini sık ziyarete gelemeyenlere hizmet vermeye başladı. Mezar temizliği, çiçeklendirme ve mezar taşı bakımı yapan Çetin, kısa süre sonra 10 çalışan sayısına ulaştı.

Müşterilerinin ölen yakınlarının mezarında, sevgililer günü, anneler günü, doğum günü, evlilik ve vefat yıl dönümü, bayram, kandil gecesi gibi özel günlerde bakım yapan Çetin, talebe göre kabre vefat edenin tuttuğu takımın renginden, sevdiği çiçeklerden, beğendiği eşya veya oyuncağından oluşan düzenleme yaptığını anlattı. Şirketi adına açtığı internet sitesinden müşterilerinin irtibat kurduğu Çetin, mezar bakımında kabirdeki gereksiz otların temizlenmesi, mevsime göre çiçek dikilmesi işlemleri gerçekleştiriyor.

HER GÜNE ÖZEL MEZAR BAKIMI

Çetin, hazırladığı farklı özelliklerdeki hizmet paketinde müşterisinin talebine göre, her ay düzenli, standart ve özel kabir bakımı, anneler, sevgililer günü, vefat yıl dönümü, bayram bakımı ile taraftar mezar bakımı hizmeti sunuyor. Çetin'in hazırladığı hizmet paketine göre istediği seçeneği belirleyen kişiler, belirli periyotlardaki mezar bakımı ile çiçeklendirme hizmetine ayda 50 ile 120 lira ödüyor.

SEVDİĞİNİN MEZARINA İNTERNETTEN TAKİP

Yurt dışında ya da farklı şehirde yaşadığı için kaybettiği yakınının mezarını sık ziyaret edemeyenler ya da kabre geldiğinde mezarın güzel görünmesini isteyenler, mezar bakım hizmetinde en fazla bayram ile özel günler paketlerini tercih ediyor. Her hafta bakımını yaptığı mezara giderek, ot temizliği çevre düzenlemesi gerçekleştiren Çetin, daha sonra kabrin fotoğrafını çekerek internet ortamından müşterisine gönderiyor. Şirketinin internet sitesine kendilerine özel müşteri numarasıyla giriş yapan kişiler de bakım hizmeti aldığı yakınının mezarının son halinin fotoğrafını görebiliyor.

BAYRAM YOĞUNLUĞU

Müşterilerine sunduğu hizmeti anlatan Çetin, "Farklı şehirde ya da yurt dışından müşterilerimiz var. İş yoğunluğundan dolayı yakının kabrine sık sık gelemeyen müşterilerim var. Müşterilerim kabre geldiğinde yakınının mezarını güzel görmek istiyor. İsteğe, bütçeye, müşteri talebine göre ayrı paketlerimiz var. Sevgililer, anneler günü ve bayramda özel talebi olan müşterilerimiz var. Bazı müşterilerimiz vefat eden yakınının tuttuğu takıma göre kabir düzenlemesi istiyor. Sevgililer ve anneler gününde kırmızı çiçek talep ediliyor. Her hafta mezar bakımı ve çiçeklendirme yaptıktan sonra telefondan kısa mesaj gönderiyoruz ve internet sitesinden sadece kişiye özel sayfada yayınlıyoruz. Mezar bakımında ot temizliği, gereksiz taşların atılması gibi işlemler yapıyoruz. Burada önemli olan müşterinin memnuniyeti ve bize güvenmesi. Bayram öncesinde yoğunluğumuz arttı. Yüzlerce kabre bakım hizmeti sunuyoruz" diye konuştu.

STANDART MEZAR BAKIMI AYDA 50 LİRA

Çetin'in müşterilerine sunduğu mezar bakım hizmeti ile fiyatları şu şekilde:

Standart mezar bakımı paketinde yılda iki defa olmak üzere yazın yazlık çiçek, kışın da kışlık çiçek dikimi. Çiçek çalınırsa, kurursa veya yağmurdan zarar görürse ücretsiz yenileme. Toprağının taranıp, temizlenmesi, yabani bitkilerin sökülmesi, haftada bir gün sulama, taşının, sulukların temizlenmesi. Haftada bir kez mezar bakımı yapıldığını belirten telefon mesajı ile müşteriye bildirim yapılması. Sisteme aylık resim yükleme. Ücreti ilk çiçeklendirme ve işçilik 100 lira, sonrasında sürekli yıllık bakımı 600 lira. Özel mezar bakım paketinde ise standarttan farklı olarak yılda dört defa mevsime göre çiçeklendirme. Saksı çiçekleri dikimi yer alıyor. Bakım, düzenleme, bilgilendirme hizmeti aynı olan özel paketin ücreti ise ilk çiçeklendirmede 200 lira, sonrasında yıllık bakım paketi 1200 lira.

ANNELER VE SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL ÇİÇEKLER

Özel günler için farklı türde çiçeklerle mezarın düzenlemesini yapan Çetin'in anneler günü paketi hizmetinde beyaz begonya, sardunya, kırmızı gül ile kırmızı renkteki çiçeklerden kabir çiçeklendirilmesi, bir ay boyunca her hafta toprağının temizlenmesi, yabani bitkilerin sökülmesi, sulama, taşının, sulukların temizlenmesi sonrasında fotoğraflı bildirimin aylık ücreti 250 lira. Sevgililer günü için 250 lira olan mezar bakımı paketinde ise çuha çiçeği, hercai, menekşe, kırmızı gül dikimi, özel taşlarla süslenmesi, kabre bir demet beyaz kesme çiçek konması, her hafta düzenli temizlik bakım hizmeti yer alıyor.

Bayram paketinde ise mevsime uygun çiçek dikimi ile haftalık bakım hizmetini kapsayan dört aylık sürecin ücreti 500 lira. Özel bakım hizmetlerinden taraftar paketinde vefat edenin tuttuğu takımın renklerinde çiçeklendirme, özel taşlarla kabir düzenlemesi gibi isteğe göre bakımlar yer alıyor.