Mezar başında itiraf ettiği cinayeti, mahkemede reddetti

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 2. duruşmaya tutuklu sanık Ecevit Akman, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Tutuksuz sanık Arzu Akman ise başka bir şehirden SEGBİS’le duruşmaya katıldı. Öldürülen Hasan Akman'ın ablası Zülfiye Akman ve ağabeyi Mehmet Akman da "müşteki" sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. "EVİMİ DİNLİYORMUŞ" Sanık Arzu Akman savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Kesinlikle ben böyle bir şey yapmadım. Diğer sanığı, öldürme konusunda azmettirmedim. Sanık Ecevit Akman 2019 yılından beri beni tehdit ediyordu. Benim vefat eden eşimle aramda problemler vardı. Bütün aile bilirdi" dedi. CAMA VURARAK BANA "GİT EŞİNİN LEŞİNİ AL" DEDİ Sanık Arzu Akman, tutuklu sanık Ecevit Akman'ın evini dinlediğini iddia ederek "Neden dinlediğini bilmiyorum. Eşim cezaevindeyken benim ve çocuklarımın ekonomik ihtiyaçlarını kayınvalidemin maaşını alarak Ecevit Akman karşılardı. Ecevit, 'Belediyeden yardım alacağız' diye beni kandırarak bir aparta götürdü. Orada bana silah göstererek şiddet uyguladı ve rızam dışında benimle birlikte oldu. Bu olay devam etti, kimsenin bana inanmayacağını bildiğim için söyleyemedim" ifadelerini kullandı. Sanık Arzu Akman, olay gününü ise şu şekilde anlattı: "Eşim dışarıda çardakta çay içiyordu, biz evdeydik. Dışardan bir ses duyduk Ecevit, Hasan’ı öldürmüş ardından ‘Cama vurarak bana git eşinin leşini al’ dedi"

MEZAR BAŞINDAKİ VİDEOYLA İLGİLİ TEHDİT EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ Sanık Arzu Akman “Mezarın başındaki videonun çekildiğinden haberim vardı. Beni tehdit ettiler, o yüzden onları söyledim. 'Sen bizim dediklerimizi yaparsan bu videoyu kimseye vermeyeceğiz' dediler. Ben de söyledim onlarda videoyu çektiler" diyerek savunmasını tamamladı. "MAKTUL ANNEMİ VE BABAMI DÖVÜYORDU" Söz alan sanık Ecevit Akman, sanık Arzu Akman'ın savunmalarını kabul etmediğini belirterek şunları anlattı: "Kendisiyle zorla birlikte olmadım. Maktul, anne ve babamı dövüyordu ve bu konulardan da cezaevinde yatmıştı. Olayın olduğu gün anneme ağza alınmayacak sözler etti, yeğenime saldırdı, evden kovdu, öldürmek istedi. Eşimden ayrılmıştım. O da eşimin açık saçık giyindiğini ve kendisinin tahrik olduğunu söyledi ve kafama vurdu. Ben annemi aldım ve Gebze’ye taşındım. Ben Hasan’ı hiç aramadım, beni hep o aradı ve ikna etmeye çalıştı. Bunun sebebi de kendisinin parası yoktu ve gelip benim ailesine bakmamı istiyordu." "VUR DİYE SESLENDİĞİNİ DUYDUM" Öldürülen Hasan Akman'ın kuzeni Ersin Akman da duruşmada tanık olarak dinlendi. Olay gününü anlatan tanık Ersin Akman, o gün eve gittiğini, içeri girmediğini ifade ederek "Dışardan Arzu Akman’ın 'vur' diye seslendiğini duydum. Kime seslendiğini bilmiyorum. Bir silahın kurma kolunun çekip bırakıldığını duydum. O arada korktum, kaçtım ve gittim. Ateş edilme sesi duymadım. Ölen amcamın oğlu Hasan birini vurmuştu o nedenle cezaevine girmişti. Bunu bildiğim için korktum ve gittim. Polise ya da herhangi bir yere haber vermedim, çünkü korkmuştum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ecevit Akman’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.