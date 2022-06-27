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  4. Mezar kazarken bulduğu şey karşısında şoke oldu! Ekipler harekete geçti

Mezar kazarken bulduğu şey karşısında şoke oldu! Ekipler harekete geçti

27.06.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi’nde mezar kazan vatandaş, Milli Mücadele döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi buldu. Vatandaşın ihbarda bulunması üzerine ekipler harekete geçti. Top mermisinin PAMİT (Patlayıcı Madde İmha Timi) tarafından imha edileceği öğrenildi.

Mezar kazarken bulduğu şey karşısında şoke oldu! Ekipler harekete geçti

Yenipazar Mahallesi’nde yaşayan E.G. (50), mahalle mezarlığında mezar kazdığı esnada Milli Mücadele döneminden kalma bir patlamamış top mermisi buldu. E.G. durumu hemen jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

İMHA EDİLECEK

Toprak içerisindeki küflü, paslı ve menşei belli olmayan top mermisinin yarın Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edileceği öğrenildi. (İHA)

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Manisa
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