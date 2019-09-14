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Mezar kazılınca fotokapan kuruldu, çakallar görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:53 | Son Güncelleme

Bartın?ın Ulus ilçesinde 40 gün önce hayatını kaybeden Niyazi Ak'ın (62), mezarının baş kısmından 2 kez kazılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye fotokapan yerleştirdi.

Bartın?ın Ulus ilçesinde 40 gün önce hayatını kaybeden Niyazi Ak'ın (62), mezarının baş kısmından 2 kez kazılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye fotokapan yerleştirdi. 1 haftalık kayıt sonrasında görüntülerde sadece çakal ve ailesine rastlanırken, mezarı kazdığı düşünülen ayının ise görüntüsüne rastlanmadı.
Saz Mahallesi'nde yaşayan Niyazi Ak, 40 gün önce yaşamını yitirince Sümenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. 20 gün önce mezarlığın kazıldığı gören vatandaşlar durumu önemsemeyerek, üzerini kapattı. 10 gün sonra yeniden mezarın kazıldığını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek Saz Mahallesi Muhtarı Alaattin Sümen?e bilgi verdi. Muhtar Sümen mezarlıkta inceleme yaptıktan sonra durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Ekipler 1 hafta önce mezarı kazan ayının yeniden gelme olasılığına karşı mezarın karşısına fotokapan kurdu. Fotokapanlar ekipler tarafından sökülerek, izlendi. Ancak görüntülerde sadece gece ve gündüz mezarlıkta çakal ve çakal ailesinin gezdiği görüldü. Mezarlıkta ayıya rastlanmadı.
Yetkililer, mezarlığı kazanın kesinlikle çakal olamayacağını, çünkü kazılan çukurun derin olduğunu, bunu da bir çakal veya sürüsünün yapamayacağını bildirdi.

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