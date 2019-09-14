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Mezar kazılınca fotokapan kuruldu, çakallar görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

BARTIN’ın Ulus ilçesinde hayatını kaybeden Niyazi Ak'ın (62) mezarının, baş kısmından 2 kez kazılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye fotokapan kurdu.

Mezar kazılınca fotokapan kuruldu, çakallar görüntülendi

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Ulus ilçesinde hayatını kaybeden Niyazi Ak'ın (62) mezarının, baş kısmından 2 kez kazılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye fotokapan kurdu. 1 haftalık kayıt sonrasında görüntülerde sadece çakal ve ailesine rastlanırken, mezarı kazdığı düşünülen ayı ise görüntülenemedi.
Saz Mahallesi'nde yaşayan Niyazi Ak, 40 gün önce yaşamını yitirince Sümenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. 20 gün önce Ak'ın mezarı baş kısmından kazıldı. Vatandaşlar, kazılan alanı kapattı. Bu olaydan 10 gün sonra mezar ikinci kez kazılınca, vatandaşlar Saz Mahallesi Muhtarı Alaattin Sümen’e bilgi verdi. Muhtar Sümen mezarlıkta inceleme yaptıktan sonra durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Ekipler 1 hafta önce mezarı kazdığı tahmin edilen ayının yeniden gelme olasılığına karşı fotokapan kurdu. Fotokapanlar ekipler tarafından sökülerek, izlendi. Ancak sadece, gece ve gündüz mezarlıkta çakal ve ailesinin gezdiği görüldü. Görüntülerde ayıya ise rastlanmadı.
Yetkililer, kazılan çukurun derin olduğunu, bunu da bir çakal veya sürüsünün yapamayacağını bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Mezar kazılınca fotokapan kuruldu, çakallar görüntülendiMezar kazılınca fotokapan kuruldu, çakallar görüntülendiMezar kazılınca fotokapan kuruldu, çakallar görüntülendiMezar kazılınca fotokapan kuruldu, çakallar görüntülendi

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