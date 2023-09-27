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Mezar manzarası için tartışma çıktı! O anda fenalaştı ve... 'İnsanlar burada birbirine girdi'

27.09.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Boztepe Mahallesinde Ahi Evren Dede Camii yanında yer alan deniz manzaralı mezarlık alanına yoğun talep olunca Büyükşehir Belediyesi çareyi yeni mezar sahası açmakta bulmuştu. Yeni mezar yeri için ön talepte bulunarak mezar yeri almak isteyen vatandaşlar mezar yerinin belirlenmesi sırasında hem kendi aralarında hem de görevlilerle tartıştı. Tartışma sırasında zaman zaman gerginlik yaşanırken bir kişi fenalaşarak ambulansa konularak tedavi altına alındı.

Mezar manzarası için tartışma çıktı! O anda fenalaştı ve... 'İnsanlar burada birbirine girdi'

Yapımına başlanan yeni mezar yeri için Trabzonlular, hem Ahi Evren’e komşu olmak hem de deniz manzaralı mezarlık sahibi olmak için sıraya girerken ön talep yaparak başvuranlar mezar yerlerinin tespiti sırasında hem kendi aralarında hem de görevliler arasında gerginlik yaşandı.

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GERGİNLİK YAŞANDI

Yeni mezar yerinden satın almak için dilekçeyle ön talepte bulunanlar vatandaşlar Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanlığınca yeni mezar yerine çağrılırken, mezar yerlerinin belirlenmesi sırasında hem vatandaşlar kendi aralarında, hem de görevlilerle kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından yer belirleme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar yaşanan karışıklığa sitem etti.

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Mezar yeri için başvuruda bulunanlardan Ahmet Terzi, karışıklıktan yakınarak “Mezarlık yeri için geldim daha önce yazılmıştım. Çağrıldık geldik yerimizi bakıp nasipse alacağız. Sabahtan beri buradayım bir karmaşa bir karışıklık var. Çok talep var. Burayı tercih sebebim diğer mezarlıklarda yer yoktu boş yer Uğurlu’da vardı orayı da tercih etmedik biraz uzak” dedi.

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"BAĞIRDILAR, ÇAĞIRDILAR, BİR KİŞİ FENALIK GEÇİRDİ"

Sabah saatlerinden beri beklediğini yaşanan gerginlikte bir kişinin fenalık geçirdiğini kaydeden Namık Kemal Önder ise, “Mezar yeri için buradayım. Buranın bir krokisini çıkartıp kendileri belediyede çok rahatlıkla dağıtabilirdiler. İnsanlar krokiye bakar krokiden istediği yeri alabilirdi. Sabah saatlerinde insanları buraya döküp de perişan etmenin bir anlamı yoktu. İnsanlar burada birbirlerine girdiler. Bağırdılar, çağırdılar bir kişi fenalık geçirdi. Bunun böyle olmaması gerekirdi. Burada bir karışıklık var görevlileri kimse dinlemiyor. Çok talep var iki liste var bin kişiden fazla herhalde öyle zannediyorum. Gelmeyenler de var bu dağınıklığı aşabilirlerdi. Listede ismimiz olduğuna göre bize bir yer düşer herhalde” diye konuştu.

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"SEÇTİĞİMİZ YERLER DOLU"

Seçtiği yerlerin dolu olduğunu belirten Bülent Sefa Usta ise “Sabah saat 07.00’den beri buradayım. Bulunmamın sebebi mezar yeri almak. Görevlinin yanında yerini görüp alma imkânın var ancak bir karışıklık var. Listede ismimiz var, umudumuz var seçme imkânı olduğu için seçmeye çalıştık ancak seçtiğimiz yerler dolu. Artık karşımıza listede ne çıkarsa nasipse onu alacağız” dedi. (İHA)

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Trabzon mezar

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