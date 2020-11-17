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Mezar taşı ustasından ilginç korona virüs mesajı: "Maske takmadığınız için teşekkür ederiz"

17.11.2020 12:42 | Son Güncelleme:
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Konya’da mezar taşı ustası Alaattin Yılmaz, korona virüse dikkat çekmek amacıyla hediye olarak bastırdığı çakmakların üzerine "Maske takmadığınız için teşekkür ederiz" ve "Sigara içtiğiniz için teşekkür ederiz" yazarak mesaj vermesi dikkat çekti.Türkiye’de korona virüs hasta sayılarının toplamda 417 bini, vefat sayısının ise 11 bini geçmesinin ardından vatandaşlardan da ilginç yöntemlerle uyarılarda bulunuyor.

Konya’da mezar taşı ustası Alaattin Yılmaz, korona virüse dikkat çekmek amacıyla hediye olarak bastırdığı çakmakların üzerine "Maske takmadığınız için teşekkür ederiz" ve "Sigara içtiğiniz için teşekkür ederiz" yazarak mesaj vermesi dikkat çekti.
Türkiye’de korona virüs hasta sayılarının toplamda 417 bini, vefat sayısının ise 11 bini geçmesinin ardından vatandaşlardan da ilginç yöntemlerle uyarılarda bulunuyor. Konya’da yaşayan mezar taşı ustası Alaattin Yılmaz, her yıl üzerine farklı şeyler yazarak müşterilerine hediye ettiği çakmakların üzerine bu yılda pandemi nedeniyle ilginç cümleler yazdı. Çakmaklara ‘Maske takmadığınız için teşekkür ederiz’ ve ‘Sigara içtiğiniz için teşekkür ederiz’ yazan ve müşterilerine hediye eden Alaattin Yılmaz, dükkanına maske takmadan gelenlerin maske takarak gittiğini söylüyor.

“Biz milleti teşvik ediyoruz aslında”
İnsanların sigarayı bırakması ve maske takması için bu şekilde çakmaklara yazı yazdıklarını anlatan Alaattin Yılmaz, “Şaka amacıyla o yazıları yazdık. Hem milleti bilinçlendirelim hem de ‘sigara içmeyin, maske takın’ anlamında biraz korkutalım amaçlı bir reklam düşündük. Bu da arkadaşların arasında tutulunca komik bir durum oldu. İstanbul’dan arayan oldu ‘abi sen gerçekten mezar taşçısı mısın’ diyerek. Çakmak yollamamı istedi, yollayayım dedim ben de. Niye yazdın dedi bende maske takın sigara içmeyin dedim. Yani biz milleti teşvik ediyoruz aslında. Çakmağın altında özellikle mezar taşları yazıyor ya, o yüzden maske takmadığınız zaman direkt mezarlığa, takarsanız yaşıyorsunuz demek istiyoruz” dedi.

“Maskesiz gelenlere çakmağı verdiğim zaman maskeyi takıp gidiyor”
Maskelerini basma sebeplerinin reklam hem bilinçlendirme olduğunu anlatan Alaattin Yılmaz, “Milletimiz görsün diye o şekilde bir düşünce gerçekleştirdik. Zaten bu benim ilk değil, 3-5 senedir çakmak bastırıyorum. Maskeyi de bu sene ilave ettim. Mesela geçen sene emniyet tekeri takmadığınız için teşekkür ederim yazdırmıştım. O da iyi oldu çoğu takmaya başlamıştı yani. Maskesiz gelenlere ben bu çakmağı verdiğim zaman giderken maskeyi takıp gidiyor” ifadelerini kullandı.

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