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  4. Mezar taşını dahi çalan define avcılarına polis operasyonu

Mezar taşını dahi çalan define avcılarına polis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 20:42 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da polis mezar taşını dahi çalan 5 define avcısını Roma dönemine ait 355 adet sikke ve çeşitli objelerle birlikte yakaladı.

Mezar taşını dahi çalan define avcılarına polis operasyonu

Olay, Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.

ŞÜPHELİLERİN EVLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Takibin ardından ekipler şüphelilerin ev ve eklentilerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda Roma dönemine ait mezar taşı, 355 sikke, 25 çeşitli obje, 4 yüzük, dedektör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda A.B., A.Y., E.Ö., M.T., ve R.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. (İHA)

Mezar taşını dahi çalan define avcılarına polis operasyonu

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