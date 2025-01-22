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  4. Mezar taşını hazırlayıp intihar etti: Üzerinde yazdırdığı yazı “bu hayatta neler yaşamış?” dedirtti

Mezar taşını hazırlayıp intihar etti: Üzerinde yazdırdığı yazı “bu hayatta neler yaşamış?” dedirtti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
22.01.2025 11:50
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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 73 yaşındaki emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde intihar etti. Şahsın yaptırdığı mezar taşına yazdırdığı yazı dikkat çekti.

Mezar taşını hazırlayıp intihar etti: Üzerinde yazdırdığı yazı “bu hayatta neler yaşamış?” dedirtti

Olay, sabah saatlerinde Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde sokaktan geçen vatandaşların bir evin bahçesinde asılı bulunan biri olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 73 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız yaşayan şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

“YAPTIĞI HER İYİLİKTEN ZARAR GÖREN ADAM”

Kendini asan Ahmet Misrani Derin’in kendisi için mezar taşı hazırladığı ortaya çıktı. Evinin bahçesine bıraktığı mezar taşında ''Yaptığı her iyilikte zarar gören adam Şair Misrani’’ yazdığı görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Elazığ mezar taşı
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