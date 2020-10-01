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Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Evde kalın lütfen bize iş çıkarmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 11:25 | Son Güncelleme

Kocaeli'de mermer ve mezar taşları üretim ustasının yaptığı mezar taşlarını gören şaşırıp kalıyor. Koronavirüse karşı farkındalık yaratmak için mezar taşlarına “Evde kalın lütfen bize iş çıkarmayın” yazan Zeki Tektaş, mezarın üzerindeki uyarıları gören vatandaşların ölmek istemediklerini söylediğini belirtti.

Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Evde kalın lütfen bize iş çıkarmayın

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve mesleğinin mermercilik olduğu Zeki Tektaş, koronavirüsün yayılım hızını durdurmak ve insanlara ölümü hatırlatmak amacıyla ilginç bir yöntem düşündü.

Sürekli olarak mezarların mermerlerini ve üzerinde yazılacak isimleri tasarlayan Tektaş, insanlara vereceği mesajı kendi işinden çıkararak bir mezar hazırladı.

'EVDE KALIN BİZE İŞ ÇIKARMAYIN'

Hazırladığı mezarın üzerindeki mermere, “Evde kalın lütfen bize iş çıkarmayın” yazan Tektaş, insanların virüse daha da dikkat etmesi gerektiğini vurgulamak için görenleri hayret içerisinde bıraktı.

Ölümü hatırlatarak mezar hazırlayan ve virüsün ciddiyetine dikkat çeken Tektaş’ın sosyal mesajını görenler şaşkınlığını gizleyemezken yoldan geçen bir vatandaş “yaşamak istiyoruz, ölmek istemiyorum” diyerek korkusunu dile getirdi.

İNSANLAR RESİM ÇEKİYOR

Artan vak'a sayılarını görerek insanlara ölümü hatırlatmak amacıyla hazırladığı mezar üzerine “Evde kalın lütfen bize iş çıkarmayın” yazan mermer ustası Zeki Tektaş, “Baktım herkes dışarı çıkıyor, yasaklara uyan yok. Böyle bir şey geldi aklıma. Gelenler görsün, dikkat çeksin diye. İnsanlar kendilerini düşünmüyorlar. Kendilerini bırak milleti düşünmüyorlar. Böyle bir şey düşünüp yazdım. Gerçekten dikkat çekti yani, insanlar gelirken arabayla giderken resim çektiler, baktılar, konuştular, sordular. Virüsten dolayı ölüm çok yakın bize, insanlar bunu bilsin diye böyle bir şey düşündüm. Zaten 25 senedir mermerciyim. Millet bu virüslü ortamda bize iş çıkarmasın. İnsanlar kendisine, karşısındakine dikkat etsin, hastalık bulaşmasın bunları amaçladık” dedi.

'ÖLMEK İSTEMİYIORUM'

Yoldan geçerken mezarın ve mermerin üzerine yazılan yazıların ilgisini çektiğini söyleyen 61 yaşındaki Döne Çetinalp, “Yaşamak istiyoruz, ölmek istemiyorum. Evde kalarak bize iş çıkarmayın diyerek doğru söylüyorlar. Çok güzel bir yazı. Maske, mesafe, temizlik ve hijyene dikkat edersek herhalde yaşayacağız” diye konuştu.

(İHA)

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