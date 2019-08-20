Mezar yerlerine zam komisyondan geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Komisyon Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda Asri Mezarlığı’nda bulunan mezar yerlerinin fiyatına yüzde 42,8, Kıranköy Mezarlığı’nda bulunan mezar yerlerine ise yüzde 150 zam yapılması teklifi oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Komisyon Toplantısı’nda meclisten havale edilen toplam 28 madde, ilgili komisyonlarda görüşüldü. Komisyonda Asri Mezarlığı’nda bulunan 151 mezar yeri için mezar yeri fiyatının 7 bin TL’den 10 bin TL’ye çıkartılması ve Kıranköy Mezarlığı’nda bulunan 105 adet mezar yerinin adet fiyatının da 4 bin TL’den 10 bin TL’ye çıkartılması teklifi komisyonlardan oy birliği ile geçerek meclise havale edildi. Komisyonlarda ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi yeni teşkilat şeması hakkında da bilgi verildi. Yeni şemaya göre 8 daire başkanlığı ve 40 şube müdürlüğü kapatıldı veya başka birimle birleştirildi.

“Daire Başkanları ve şube başkanlarının sayısı azaltıldı”

Yeni teşkilat şeması hakkında bilgiler veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Devletimiz de yönetim şeklinde bir değişime gitti. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’nde de daha hızlı, daha seri ve daha etkili bir yönetim tarzına geçildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin daha iyi ve hızlı hizmet vermesi için teşkilat şemasında değişikliğe gittik. Uğraştığınız bir herhangi konu hakkında 2-3 tane ilgili ya da yetkili olmaması lazım. Topun ortada kalmaması lazım. Kırsalda veya kentte birçok hizmet alanımız var. Bunlarla ilgili birçok araştırma yapıldı. Neticede birçok daire başkanlığı ve şube müdürlüğü kaldırıldı ya da aynı çatıda birleştirildi. 29 daire başkanlığı 21’e indirildi. 121 şube müdürlüğü de 81’e indirildi. Böylelikle hem tasarruf yapmış olacağız hem de daha seri ve verimli bir çalışma sistemi geliştirmiş olacağız diye düşünüyoruz. Destek Hizmetleri, Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları, İtfaiye, Kaynak Geliştirme İştirakleri Dairesi Başkanlıkları devam edecek. Zabıta Dairesi Başkanlığı’na 1 ilave şube müdürlüğü ekledik. Zabıta Şube Müdürlüğü Kontrol ve Denetim Hizmetleri ile Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü olmak üzere 2 tane şube müdürlüğümüz olacak. Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı yeni adı ve hizmet alanı ile devam edecek. Basın ve Halkla İlişkiler de Alo 153 Merkezi hizmeti ile devam edecek. Vatandaşlar bu hatta şikayet ve önerilerde ve bilgilendirmelerde bulunacak” dedi.