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Mezar yerlerini kura ile belirlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediyesi'nin, Bayraktepe Mezarlığında yaptığı kabirler kura ile hak sahiplerine verilmeye başlandı. Kabirlerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Başkan Yardımcısı Murat Öner başkanlığında gerçekleşti. Kabirlere göz başına peşin 4 bin 500, taksitli 5 bin TL fiyat belirlendiği öğrenildi.

Mezar yerlerini kura ile belirlediler

Bayraktepe Mezarlığında girişinde tespit edilen iki, üç ve dört gözden oluşan bin adet mezar için başvurular alınmaya başladı. Tahsislerin hakkaniyet olması konusunda titiz davrandıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yapılı iki, üç ve dört gözden oluşan tüm mezarların kura ile belirleneceğini söyledi.

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Kabirlerin ticari amaçla kullanımını ve el değiştirmesini önlemek istediklerini ifade eden Başkan Zeybek, “Bayraktepe Mezarlığımızın girişinde yeni mezar yerleri oluşturduk. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapımına devam ettiğimiz kabirlerimiz son derece düzenli ve sağlam olup hiçbir şaibeye meydan vermeden, kuralarını çekip, tahsislerini imzalıyoruz. Afyonkarahisar Belediyesi olarak hali, vakti yerinde olmayan vatandaşlarımızın da Allah geçinden versin cenaze definlerini yapmak bizim görevimizdir” dedi.

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Öte yandan, kabirlere göz başına peşin 4 bin 500, taksitli 5 bin TL fiyat belirlendiği öğrenildi.

İHA

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