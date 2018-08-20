Mezar ziyaretinde hayatını kaybetti

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta bir yakınının mezarı başında dua ederken fenalaşan Hasan Sağlam (85), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde On Temmuz Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta meydana geldi. Bir yakınının mezarını ziyaret eden Hasan Sağlam, bir süre sonra fenalaştı. Yanındakilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sağlam, ilk müdahalesi olay yerinden yapıldıktan sonra ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Sağlam, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

