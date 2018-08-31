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Mezarda kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 10:30 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR  İçerenköy mezarlığında kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.  Edinilen bilgiye göre, olay saat 03.00 sıralarında İçerenköy mezarlığında meydana geldi.İddialara göre İçerenköy mezarlığında kazma kürekle bir mezarlığın kazıldığı ihbarını alan polis ekipleri alarma geçti.

Mezarda kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR İçerenköy mezarlığında kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 03.00 sıralarında İçerenköy mezarlığında meydana geldi.İddialara göre İçerenköy mezarlığında kazma kürekle bir mezarlığın kazıldığı ihbarını alan polis ekipleri alarma geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Osmanlı döneminden kalma bir mezarda kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi polis otosuna bindirilerek İçerenköy polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(FOTOĞRAF)

Mezarda kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandıMezarda kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandıMezarda kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandıMezarda kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

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