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‘Mezarda mı Emekli Olacağız?’ Protestosu

08.09.2019 20:58 | Son Güncelleme

Türkiye’de geçen yıl 24 Haziran Genel Seçimleri’nden bugüne CHP’nin olabileceğini vaat ettiği ancak AKP’nin bütçe dengeleri bakımından olamayacağını söylediği yaş haddini tamamlamaksızın emekli olmayı talep edenler haftanın son günü protesto eyleminde buluştu

‘Mezarda mı Emekli Olacağız?’ Protestosu

Türkiye’de geçen yıl 24 Haziran Genel Seçimleri’nden bugüne CHP’nin olabileceğini vaat ettiği ancak AKP’nin bütçe dengeleri bakımından olamayacağını söylediği yaş haddini tamamlamaksızın emekli olmayı talep edenler haftanın son günü protesto eyleminde buluştu. Sigorta prim gün sayısını tamamlamış oldukları için ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ kısaca EYT’liler olarak adlandırılanlar, Ankara’dan “Mezarda emeklilik istemiyoruz” diye seslendi.

Türkiye gündeminde geçtiğimiz seçim döneminde iktidar ile muhalefet arasında önemli polemik başlıklarından birisi olan EYT’liler, ekonomik tablo gerekçesiyle bütçede fazla yük yaratacağı gerekçesiyle kendilerine emeklilik hakkı tanınmamasından şikayetçi. AKP Hükümeti, yaş şartını yerine getirmeleri beklenmeksizin bu şahıslar “erken” emekli edildiğinde emekli sayısındaki artıştan dolayı bütçeye yük olacağı görüşünde. Türkiye’de 4 milyon EYT’li yani 25 yıllık sigortalılık sürecinde 5000 prim gün sayısını doldurmuş olmalarına karşın emekli olabilmek için kadınlarda 58 yaş, erkeklerde ise 60 yaşında olmayı beklemeleri gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesaplaması itibariyle EYT’lilerle ilgili düzenleme yapılmayacağını belirterek, “Bizim ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı?” diyerek taleplere kapıyı kapatmıştı. Erdoğan, bunun erken emeklilik talebi olduğunu ve örneğin 38 yaşında dünyanın hiçbir ülkesinde emeklilik maaşı verilemeyeceğini vurgulamıştı. Ancak Pazar günkü miting duyurusu yapıldıktan sonra Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin Cumhurbaşkanlığı’na görüşmeye davet edildiği iddia edildi. Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, Cumhurbaşkanlığı’nda Sosyal Politikalardan Sorumlu isimlerden Başdanışman Vedat Bilgin ile görüştüklerini belirterek, EYT’lilerle ilgili bir Kurul’un çalışma yapacağını kaydetti.

Pazar günü emeklilikte yaşa takılan yüzlerce kişi ise, Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda buluştu. Türkiye’nin dört bir yanından seslerini hükümete duyurmayı amaçlayan EYT’liler, taleplerini yeniden hep birlikte dile getirdi.

EYT’liler, 8 Eylül 1999 tarihinden önce Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı çalışmaya başladıkları için o dönemki yasal mevzuat uyarınca prim gün sayısını ve 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladıklarını emekli olmaları gerektiğini topluca savundu.

EYT İller Koordinatörü Alper Özüpak, mitinteki konuşmasında “Bu büyük mücadelemiz tarihin sayfalarında yerini alacaktır. Bizim yaşadığımız mağduriyeti gelecek nesiller yaşamamalı, kimseler yaşamasın diye mücadele veriyoruz. Ailemiz, geleceğimiz için hakça insanca yaşam için mücadele veriyoruz” dedi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak da, “Ne erken emeklilik istiyoruz ne de bütçeye yük getiriyoruz. 38 yaşında da hiç değiliz. Sadece hukuksuzluğa direnip, alın terinin karşılığı olan haklarımızı istiyoruz” diye konuştu.

EYT’lilerce yapılan mitinge DİSK, KESK, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra CHP ve İyi Parti milletvekilleri ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da destek verdi. Mitinge ayrıca MHP’den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta da katıldı.

Miting sırasında EYT’liler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmek üzere ayrıca imza kampanyası da başlattı.

EYT’liler VOA Türkçe’ye ne talep ettiklerini anlattılar

Miting alanında VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan EYT’lilermağdur oldukları görüşünü savundular.

SGK’lı Gönül Kılıç, “Gasp edilen hakkımızı istiyoruz. Şu anda ben 46 yaşındayım şu yaştan sonra Türkiye’de iş bulmak çok çok zor, tek derdimiz geçim. Komisyon kurulup bunun araştırılmasını istedik, kimsenin mağdur olmamasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

Bir diğer SGK’lı Erkan Koptur ise, “İsteğimiz yasanın çıktığı tarihten sonrakilere yapılacaksa yapılsın. Sonrakilere eski kanun geçerli olsun” dedi.

Özlem Şencan ise, 25 yıldır çalıştığını ve primini, yılını fazlasıyla doldurduğunu söyleyerek, “42 yaşında olduğum için iş bulamıyorum. 42 yaşındaysınız size yardımcı olamayacağız diyorlar, aslında çalışabilirim ama çalıştırılmıyorum. Emekliliği hak ettim ama emekli edilmiyorum mağdurum ve yardım istiyorum. Emekliye gelince mutlaka yapılacak bir şeyler var ama yapmıyorlar” görüşünü dillendirdi.

DİSK Emekli-Sen Mamak Şube Başkanı Hanifi Yılmaz da, “EYTlilerin yıllarca çalıştılar emeğinin karşılığını istiyorlar onlara desteğe geldik” açıklaması yaptı.

Adını vermeyen bir başka EYT’li ise, “Şimdiye kadar ödediğimiz primler SGK’da mevcut, bu paralar nerede ne şekilde ödenir bu devlet büyüklerimizin kararı olacak ama çok büyük israf var devletin her kurumunda belediyelerde. İsrafın üzerine tüm vatandaşlar olarak önüne geçersek eminim ki çok kolay kaynaklar yaratılacaktır” dedi.

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