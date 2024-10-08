Mezarı açılan Cem Garipoğlu'nun annesinden açıklama: 'Bana değilse de Nagihan Hanım'a acıyın lütfen'

Cani bir biçimde Münevver Karabulut'u öldüren daha sonra cesedini çöp kutusuna atan Cem Garipoğlu'nun ölüp öldürülmediğiyle ilgili kamuoyunda ciddi soru işaretleri vardı. Karabulut ailesinin talebi sonrası açılan Cem Garipoğlu'nun mezarında DNA örnekleri Garipoğlu ailesiyle uyuştu. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise, ailenin rapora itiraz edeceğini açıkladı.

GARİPOĞLU'NUN ANNESİNDEN AÇIKLAMA

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı. Adli Tıp'ın DNA sonuçları sonrasında Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Garipoğlu Ekol TV'ye konuştu.

"BANA DEĞİLSE NAGİHAN HANIM'A ACIYIN"

Tülay Garipoğlu yaptığı açıklamasında, "Artık üzerine konuşulacak bir şey kalmadığını düşünüyorum. Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım. İki tarafın da ayrı ayrı acılarla kavrulduk. Bana değilse de Nagihan Hanım'a (Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut) acıyın lütfen" ifadelerini kullandı. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır