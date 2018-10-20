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Mezarlar akıllı telefonla bulunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 11:50 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de akıllı telefon uygulaması sayesinde yıllar içerisinde unutulan mezarların yerleri bulunuyor.

Mezarlar akıllı telefonla bulunuyor

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de akıllı telefon uygulaması sayesinde yıllar içerisinde unutulan mezarların yerleri bulunuyor. Kullanıcı uygulamayı telefonuna yükledikten sonra ölen yakınının ismini arama ekranına yazıyor, önce mezar taşının fotoğrafını görüp ardından harita ile kabrin başına kadar yönlendiriliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İOS ve Android tabanlı akıllı telefonlar için hayata geçirilen uygulama sayesinde, kentte yıllar içerisinde unutulan mezarların yerleri bulunuyor. Mezarlıkların her gün büyümesi nedeniyle mezar yerlerinin karıştırılması ve vatandaşların yakınlarının kabirlerini bulamaması üzerine başlatılan proje kapsamında, Kocaeli'nin 12 ilçesindeki toplam 73 ana mezarlıktan 17'sinde tüm mezar taşları tek tek fotoğraflandı. Şu ana kadar İzmit, Derince, Gölcük ve Körfez ilçelerinde bulunan 120 bin mezar taşının fotoğraflanarak sisteme yüklendiği belirtildi. Proje sayesinde kullanıcı uygulamayı telefonuna yükledikten sonra ölen yakınının ismini arama ekranına yazıyor, önce mezar taşının fotoğrafını görüp ardından harita ile kabrin başına kadar yönlendiriliyor.
120 BİN MEZARIN KAYDI VAR
Uygulamanın üretim sürecini anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Zafer Sevil, "Kocaeli'de 2016 yılında bu sistemi denemeye başladık, vatandaşlarımızın ciddi talepleri oluyordu. Kocaeli'deki defin sayıları oldukça fazlalaşmıştı, eski mezarlar vardı, insanlar bu mezarların doğru düzgün kayıtları olmadığı için tam anlamıyla net bir yer bulmakta sıkıntı yaşıyorlardı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndaki arkadaşlarla oturduk bu sistemi geliştirdik ve bunu tamamen yerli imkanlarla kendi imkanlarımızla yaptık. 120 bin mezarın kaydını aldık. Bu kayıtlarda önemli olan nokta şu; vatandaşlarımız mezarlığı değil, mezarı buluyorlar. Vatandaşlar mezarlığa geldiğinde binlerce kabir var; kendi ailesi, akrabası, arkadaşının mezarı nerede bilmiyor, bulması zor oluyor hatta yeni definler olduğu zaman karışıyor ama bu sistemle vatandaş direkt telefonundan konum bularak mezar başına kadar o konumla ilerliyor ve mezarı çok rahat bir şekilde buluyor. 1960 yıllarında annesinin veya babasının mezarını kaybetmiş, daha sonra bu sistem sayesinde mezarını yeniden bulan birçok insan var" diye konuştu.
Uygulamanın Türkiye'de ilk olduğunu belirten Sevil, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak mezarlıkta yapılan bu hizmet, Türkiye'de ilk olan bir hizmet. Birçok ilde bu program kullanılıyor fakat bizim uygulamamızın en önemli farkı, her mezara yani kayıtlı olan 120 bin mezara tek tek konum vermiş olmamız ve vatandaşı mezarını başına kadar yönlendiriyor olmamız. Bu sistem sayesinde mezarını çok kolay bulabiliyor" dedi.
'UYGULAMA SAYESİNDE MEZARIMIZI BULUYORUZ'
Uygulamayı kullanarak yakınının mezarını bulan Tacettin Demirel ise "Bu uygulama bizim için çok büyük bir kolaylık oldu. Eskiden bayramlarda seyranlarda yakınlarımızın mezarına geldiğimiz zaman mezar yerini bulma sıkıntısı oluyordu kalabalıktan dolayı. Görevli arkadaşlar da burada kalabalık olduğu için herkesin sorununa yetişemiyorlardı. Bizler de yer aramak zorunda kalıyorduk. Özellikle uzak akrabalarımızın yerlerini bulamıyorduk. Uygulamaya isim ve soy isim yazdığımız zaman bana direkt mezar yerinin rotasını oluşturuyor. Bunu yürüyerek ya da araçla hatta şehir içi otobüsler de dahil rota oluşturuyor. O rota üzerinden burada mezarımızın yanına kadar gelip mezarımızı bulabiliyoruz" diye konuştu.
'ESKİDEN GÜÇLÜK ÇEKİYORDUK'
Eskiden yakınlarının mezarını bulmakta zorlandığını söyleyen Emine Kar da "Daha önce bütün mezarlıkların aralarını geziyorduk, arıyorduk mezarlarımızı. Kendi yakın akrabalarımızın mezarlarını biliyor olsak da uzak akrabalarımızın mezarlarını bulmak için epey uğraşıyorduk. Bu uygulamayla çok kolay oluyor, otobüsle bile gelsen, seni ona en yakın yerde indiriyor ve oradan en kısa rotayla mezarına kadar gidiyorsun. Uygulama çok güzel olmuş, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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