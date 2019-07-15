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Mezarları açılan 'Timur' ve 'Korkunç İvan'ın balmumu heykeli yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 11:38 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir alışveriş merkezinde balmumu heykel sergisi açıldı.

Mezarları açılan 'Timur' ve 'Korkunç İvan'ın balmumu heykeli yapıldı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir alışveriş merkezinde balmumu heykel sergisi açıldı. Mezarları açılarak kemik ve kafatası ölçülerine göre balmumu heykelleri yapılan 'Timur' ve 'Korkunç İvan', ilgi odağı oldu.
İstanbul'da Jale Kuşhan Balmumu Heykel Müzesi'nde bulunan balmumu heykellerin 60'ı, sergi için Antalya'ya getirildi. Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde Mustafa Kemal Atatürk'ten Mevlana'ya, müzik grubu The Beatles'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Osman Gazi'ye, tarihi kişilikler, sanatçılar ve devlet adamlarının 60 heykelinin bulunduğu sergi, büyük ilgi gördü. Müzenin kurucusu Jale Kuşhan'ın heykeltıraşlara özel olarak hazırlattığı heykellerin gözleri ve dişleri insanlar için hazırlanan protezlerden yapılırken, saç ve sakalları ise birebir gerçek.
Heykeller yapılmadan önce heykeli yapılacak şahsiyetle ilgili vücut ölçüleri ve fotoğraflardan yararlanan heykeltıraşlar, hayatta olmayan ya da hakkında çok az bilgi olan tarihi karakterler için ilginç bir yol izliyor. AVM'de sergilenen 60 heykel arasından Timur ve Korkunç İvan'ın mezarı açılarak kemik ölçüleri ve kafatasları incelendi. Dijital ortama aktarılan kemik verileri hata payı sıfıra yakın olan özel bir yazılımla etlendirilip resmedildi. Heykeltıraşlar ise bu verilerden yararlanarak Timur ve Korkunç İvan'ı balmumu heykel olarak çalıştı.
MEZARLARI AÇILAN İKİ HEYKEL
Bu özelliğiyle bir ilki barındıran müzenin kurucusu Jale Kuşhan, 10 kadar heykeltıraşın bir balmumu heykeli, 2 ya da 3 ayda tamamladığını söyledi. Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini 20 yıl önce Rusya'dan Türkiye'ye getirdiği heykellerle kurduğunu belirten Kuşhan, “İki heykelimizin özel bir yeri var bu müzede. Timur ve Korkunç İvan'ın mezarları, Joseph Stalin'in 1940'lı yıllarda emriyle açılarak incelendi. Kurulan özel heyet, kemik ve kafatasını inceleyip veriler hazırladı. Bu iki şahsiyetin verilerinden yola çıkılarak etlendirme yöntemiyle heykelleri hazırlatıldı" dedi. Kuşhan, ziyaretçilerin en çok bu iki heykelin hikayesinden etkilendiğini söyledi.
SERGİDEKİ HEYKELLER
Mustafa Kemal Atatürk (2 adet), Latife Hanım, Alparslan, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Fuzuli, Farabi, Timurlenk, Cengizhan, Yunus Emre, Mevlana Celaleddini Rumi, İbn-i Sina, Mimar Sinan, Nazım Hikmet, Fazıl Say, Zeki Müren, Rauf Denktaş, Levent Kırca, Haldun Dormen, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Mihail Gorbaçov, Çar 2. Aleksandr, İvan Grozni (Korkunç İvan), Çar 1. Peter (Deli Petro), 1. Katerina, Lenin, Stalin, Bruce Willis, Brad Pitt, Chuck Norris, Marilyn Monroe, Angelina Jolie, Michael Jackson (2 adet), Elvis Presley, Beatles Grubu, Kazanova, Kaliostra, Dostoyevski, Karl Marx, Napolyon Bonapart, Albert Einstein, Kaptan Kusto, Leonardo da Vinci, Şeyh Şamil ve gösteri amaçlı hazırlanan 7 adet heykel parçaları olmak üzere toplam 60 heykelin görülebileceği serginin 2 ay süresince açık kalacağı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Mezarları açılan 'Timur' ve 'Korkunç İvan'ın balmumu heykeli yapıldıMezarları açılan 'Timur' ve 'Korkunç İvan'ın balmumu heykeli yapıldıMezarları açılan 'Timur' ve 'Korkunç İvan'ın balmumu heykeli yapıldıMezarları açılan 'Timur' ve 'Korkunç İvan'ın balmumu heykeli yapıldı

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