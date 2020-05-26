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Mezarları parçalayan kişi güvenlik kamerasına yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 17:32 | Son Güncelleme

Trabzon’da mezarları parçalayan kişi güvenlik kamerasına yakalandı. Babası Hakkı Öztürk’ün mezar taşlarını kıran A.Ö., kardeşinin kurduğu tuzağa düşünce yakayı ele verdi.

Mezarları parçalayan kişi güvenlik kamerasına yakalandı

Olay, Akçaabat ilçesi Akçaköy mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köylülerin daha önce de birçok defa yaşadığı mezar parçalama olayı geçtiğimiz gün tekrar etti. Ancak bu defa mezarlara zarar veren kişi, kurulan güvenlik kamera sistemi ile yakalandı. Babası Akçaköy eski Muhtarı Hakkı Öztürk’ün mezarını parçalayan en büyük oğlu A.Ö.’den Almanya’da yaşayan kardeşi Osman Öztürk şikayetçi oldu. Bunun üzerine ifadesi alınan A.Ö tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MUHTARLIK SEÇİMİNİ KAYBEDİNCE...

Almanya’da çalışan Osman Öztürk, yaptığı açıklamada kameraları komşularının binasına kurdurduğunu, mezarlığı göreceği şekilde çekim yaptırdığını belirterek, ”Babam Muhtar Hakkı Öztürk 2001 yılında vefat etti. 2003’de mezarını yaptık. Öldükten sonra babamın hayrına köylü hemşerilerimiz A.Ö’yü muhtar yaptılar. İkinci seçimde muhtarlığı kaybetti, kaybedince o sene mezarları kırdı. Akrabalarımızın mezarlarını parçaladı. Dün gece yine ceketinin altında getirdiği balyozla babamın mezarını parçaladı. Biz yaptırıyoruz o parçalıyor” şeklinde konuştu.

"DELİYSE BAKIRKÖY'E YATIRSINLAR, BIKTIK"

Osman Öztürk, aile içerisinde A.Ö.’nün hareketlerinden herkesin bıktığını ifade ederek “Babam öldüğünden beri sorunlarımız arttı. Problem yaşıyoruz. Şikayet ediyoruz devamlı. Bir daha bu yaptığı yanına kalmasın. Cezası büyük olsun. Deliyse Bakırköy’e yatırsınlar bıktık. Huzurumuz kalmadı” dedi.

(İHA)

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