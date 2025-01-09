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Mezarlığa götürüp vahşice katletmişti! Şişli'de 6 yaşındaki Şirin'i öldüren katile ceza yağdı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
09.01.2025 12:25
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Şirin Elmas Hanilçi'nin mezarlıkta canice katledilmesi Türkiye'yi yasa boğmuştu. 6 yaşındaki Şirin'i acımasızca katleden Mustafa Örün, Şirin'e cinsel istismarda bulunduğunu ve daha sonra eşarp ile küçük kızı boğduğunu itiraf etmişti. Sanık Örün nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, nitelikli cinsel istismar suçundan 30 yıl hürriyetten yoksun bırakma suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mezarlığa götürüp vahşice katletmişti! Şişli'de 6 yaşındaki Şirin'i öldüren katile ceza yağdı

İstanbul Şişli'de Feriköy Mezarlığı'nda 31 Ekim 2024'te 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

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Hanilçi'nin yargılandığı davanın ilk duruşması saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

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KATİLE CEZA YAĞDI

İlk duruşma 1 saat sürdü.1 saatin sonunda karar açıklandı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Örün'ü, hiçbir indirim uygulamadan atılı suçlamalardan ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl hapse mahkum etti. Sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

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NE OLMUŞTU?

6 yaşındaki Elmas Hanilçi, 31 Ekim'de İstanbul'un Şişli ilçesinde kaybolmasından 2 gün sonra gece saatlerinde cansız bedeni bulunmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Şirin Elmas Hanilçi'in cesedinin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yapmasının ardından kağıt toplayıcısı Mustafa Örün gözaltına alınmıştı. Örün, emniyette verdiği ilk ifade de Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

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Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Örün'ün daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Örün, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

VÜCUDUNDA VE DIŞ GENİTAL ORGANLARINDA TRAVMATİ BULGULAR SAPTANMIŞTI

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi raporuna göre Şirin'in vücudunda ve dış genital organlarında travmatik bulgular saptandığı, ölümünün ise boğulma nedeniyle oksijensiz kalma sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

Hazırlanan iddianamede, olayın ardından tutuklanan sanığın ifadesinde, Feriköy'de kağıt toplarken karşılaştığı küçük kızın 100 lira istediğini, kendisinin de yanında para olmadığını söylediğini ileri süren sanık Örün'ün, "Sonrasında yürümeye devam ettim. Bu kız da peşimden gelmeye başladı. Yürüme esnasında benden iki kez daha para istedi. Birlikte Feriköy Mezarlığı'na kadar yürüdük. Ben param olmadığını söyledikçe çocuk, 'Sende para var' şeklinde karşılık veriyordu. Mezarlık dış kapısından içeriye girdiğimde kız da benimle birlikte girdi" dediği belirtilmişti.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU VE EŞARB İLE BOĞDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Örün'ün ifadesinde, mezarlıktayken kız çocuğunun tekrarlanan para taleplerini reddettiğini, çocuk kendisine hakarette bulununca da sinirlendiğini ileri sürdüğü kaydedilen iddianamede, sanığın, çocuğun üzerindeki eşarbı alıp ağzına tıkayarak cinsel istismarda bulunduğunu, sonrasında da eşarbı boğazına dolayıp çocuğu boğduğunu itiraf ettiği anlatılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Şişli müebbet hapis
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