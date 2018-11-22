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Mezarlığın demir kapısı çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 16:11 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesindeki Göztepe Mezarlığı'nda belediye tarafından yaptırılan demir giriş kapısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Mezarlığın demir kapısı çalındı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesindeki Göztepe Mezarlığı'nda belediye tarafından yaptırılan demir giriş kapısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.
Malkara'daki Göztepe Mezarlığı'nda bulunan musluklar yaklaşık 1,5 ay önce kimliği belirsiz kişilerce çalınmıştı. Belediye çalınan muslukları yenilerken, bu kez de mezarlığın girişindeki 3 metrelik demir kapı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Kapının bir kanadı çalınırken, diğer bölüme ise yerinden sökülmeyince zarar verildiği tespit edildi. Hırsızlık olayı mezarlığa ziyarete giden vatandaşlar tarafından fark edilerek, yetkililere bildirildi.
Kardeşinin mezarını ziyaret eden Hasan Çarpan (35), mezarlık kapısının çalınmasına tepki göstererek, "Kapısı çalınmış bir mezarlıktayız şu anda. Nedeni ise 3 -5 kuruş para alabilmek için çalmışlar. Yazıktır, günahtır. Geçen ay da burada çeşmenin muslukları çalındı. Artık bu mezarlıklardan hırsızlık olayına bir son versinler. Bu olay vicdan sızlatıyor. Bu kapıdan, musluklardan alacağınız para nedir ki? Yarın öbür gün siz de buraya geleceksiniz. Gün gelecek hepimiz burada yatacağız. Artık mezarlıklara zarar vermeyelim, tam aksine katkıda bulunalım. Kapının birini çalmışlar, diğerlerini de çalmak için uğraşmışlar, zarar vermişler ama yerinden çıkartamamışlar" dedi.
Yetkililer, mezarlıktaki demir kapı hırsızlığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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Mezarlığın demir kapısı çalındıMezarlığın demir kapısı çalındıMezarlığın demir kapısı çalındıMezarlığın demir kapısı çalındı

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