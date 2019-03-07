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Mezarlığın demir kapısı çalındı, muhtar 'geri getirin' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 18:09 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesindeki İshakça Mahallesi Mezarlığı'nın demir kapısı çalındı.

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesindeki İshakça Mahallesi Mezarlığı'nın demir kapısı çalındı. Mahalle Muhtarı Bilal Temurtaş, "'Karnım aç' desin, 'param yok' desin, ben para vereyim ama böyle çalmasınlar. Kapıyı satmadılar ise geri getirsinler. Parasını vereceğim" dedi.

İshakça Mahallesi Mezarlığı'nın girişindeki yaklaşık 3 metre uzunluğundaki demir kapı, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Hırsızlık olayı mezarlığa gelen vatandaşlar tarafından fark edildi. İshakça Mahalle Muhtarı Bilal Temurtaş, hırsızlağa tepki gösterek, , şunları söyledi:

"Ayıptır, günahtır. Bu demir kapıyı neden çalarlar ki? Kapıyı demir kazığıyla birlikte söküp çalmışlar. Biz mezarlık kapılarını köylünün parasıyla yaptırdık. Hatta çalınmasın diye menteşelerini kilitledik. Ama kapıyı demir direğiyle söküp, almışlar. Bunların ölülere saygısı yok. Böyle bir saygısızlık olmaz. Yazıklar olsun diyorum. Bu insanların ne ölüye, ne diriye saygısı var. Muhtar olarak 'karnım aç' desin, 'param yok' desin gelsin, ben vereyim. Yeter ki bunları yapmasınlar. Sabahtan beri Malkara'da kapı arıyorum. Tüm aranacak yerleri gittim, bulamadım. Çalanlara sesleniyorum, satmadıysanız getirin, parasını vereceğim. Yeter ki kapıyı yerine getirsinler."

Mezarlık ziyaretine gelen Sunay Yılmaz da, kapının çalınmasının ölülere büyük saygısızlık olduğunu belirterek, "Bunu köylü olarak şiddetle kınıyoruz. Bu bir vicdansızlıktır. Bir mezarlıktan kapı çalmak ne demek? Yazıklar olsun" dedi.

Yetkililer, çalınan demir kapıyı bulmak için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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