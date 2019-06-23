HABER

Mezarlığın kapılarını çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 17:11 | Son Güncelleme

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde vatandaşların imece usülü bakımını yaptığı mezarlığın ana kapısıyla iki kabristanın kapısı çalındı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde vatandaşların bakımını üstlendiği mezarlıkta, ana kapı da dahil üç kapı çalındı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Dedepınarı Mahallesi'nde mezarlığın giriş kapısıyla iki kabristanın kapıları çalındı.

Mezarlığın bakımına öncülük eden esnaf Yusuf Yüksel, mezarlığı ziyareti sırasında durumu fark edince olayı polise bildirdi.

Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yakınının cenazesinin defni sırasında mezarlığın bakımsız olmasından rahatsız olduğunu ve tanıdığı kişilerin de yardımıyla ana kapı ile musalla taşı ve tuvalet yaptırdıklarını belirtti.

Kapıları çalanlara seslenen Yüksel, "Her kim çaldıysa geri getirsin. Onlara iki katı fiyatını ödemeye hazırım." dedi.

Yüksel, mezarlığın, bakım, temizlik, güvenlik ve aydınlatma sıkıntısı bulunduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Bu arada, 20 yıl önce vefat eden oğlu İsmail Kaplan'ın kabrinin demir kapısı çalınan Hüseyin Kaplan (67) da hırsızlığa tepki gösterdi.

Kaplan, kendi çabalarıyla mezarlığın temizliğin yapmaya çalıştıklarını ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Sarıyer’de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandıSarıyer’de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandı
Kazan dairesinde ölü bulunan yüzbaşı toprağa verildiKazan dairesinde ölü bulunan yüzbaşı toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana hırsızlık Kapı mezarlık

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren karar!

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren karar!

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

Kars'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Pençe Harekatı'nda 96 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Teröristlere ağır darbe

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Kardeşlerini kurtarmak için suya atladılar: 2 kayıp

Kardeşlerini öyle görünce atladılar...

Trabzon'daki sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi

Sel felaketinde ölü sayısı yükseldi

Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.