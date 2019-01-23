Mezarlığın sulama vanalarını çaldılar

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, bir mezarlıkta bulunan 7 sulama vanası, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Olay dün gece yarısı merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler, mezarlıkta toprağa monte halde bulunan 7 adet sulama vanasını, alıp kaçtı. Sabah saatlerinde gelen mezarlık çalışanları, durumu fark edince polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede, mezarlıkta çimlerin sulanması amacıyla kullanılan 7 vananın çalındığı belirlendi. Vanaların her birinin maliyetinin 1000 TL olduğu bildirildi. Mezarlıkta parmak izi ve delil araması yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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