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Mezarlığın sulama vanalarını çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 12:22 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, bir mezarlıkta bulunan 7 sulama vanası, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Mezarlığın sulama vanalarını çaldılar

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, bir mezarlıkta bulunan 7 sulama vanası, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.
Olay dün gece yarısı merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler, mezarlıkta toprağa monte halde bulunan 7 adet sulama vanasını, alıp kaçtı. Sabah saatlerinde gelen mezarlık çalışanları, durumu fark edince polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede, mezarlıkta çimlerin sulanması amacıyla kullanılan 7 vananın çalındığı belirlendi. Vanaların her birinin maliyetinin 1000 TL olduğu bildirildi. Mezarlıkta parmak izi ve delil araması yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Mezarlığın sulama vanalarını çaldılarMezarlığın sulama vanalarını çaldılarMezarlığın sulama vanalarını çaldılarMezarlığın sulama vanalarını çaldılar

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