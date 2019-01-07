Mezarlık duvarına çarpan otomobilinin sürücüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde mezarlık duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çal'dan Denizli istikametine giden Hakan Kırlı (30) yönetimindeki 20 AB 451 plakalı otomobil, Değirmendere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yukarıseyit Mezarlığı duvarına çarptı.
Otomobile sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Kırlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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