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Mezarlık hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 06:30 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından mezarlıktan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.Battalgazi Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarında bulunan Asri Mezarlık içerisinden, son bir ay içerisinde farklı tarihlerde yaklaşık 300 bin TL değerinde su vanası, küresel vana ekipmanları ile otomasyon cihazları ve buna benzer malzemelerin çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, malzemelerin satıldığı hurdacılarda yapılan arama sonucunda şüpheliler H.Ç.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından mezarlıktan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.
Battalgazi Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarında bulunan Asri Mezarlık içerisinden, son bir ay içerisinde farklı tarihlerde yaklaşık 300 bin TL değerinde su vanası, küresel vana ekipmanları ile otomasyon cihazları ve buna benzer malzemelerin çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, malzemelerin satıldığı hurdacılarda yapılan arama sonucunda şüpheliler H.Ç. (19), H.A. (26), ve A.E. (18)’yi yakaladı.
Adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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