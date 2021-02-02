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Mezarlık kapılarını çalan hırsızlar köylüleri isyan ettirdi

02.02.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Bostanlı köyünde bulunan mezarlığın sürekli çalınan kapıları köy halkını isyan ettirdi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Bostanlı köyünde bulunan mezarlığın sürekli çalınan kapıları köy halkını isyan ettirdi. Kapıları çalan hırsızların bir an önce bulunmasını isteyen vatandaşlar, köyün giriş çıkışına kamera takılmasını istedi.
Düziçi ilçesine bağlı Bostanlı köyü Göllüler Mahallesi’nde bulunan köy mezarlığının çalınan kapıları köylüleri isyan ettirdi. Hayırsever vatandaşlar tarafından her defasında yenileri taktırılan kapıların çalındığını iddia eden köy halkı, yakın zaman içerisinde 3 kez kapıların çalındığını söyledi. Kapıları çalan hırsızların bir an önce bulunmasını isteyen vatandaşlar, köyün giriş ve çıkışına güvenlik kamerası takılmasını istedi. Kapıları köye giren hurdacıların çaldıklarını düşünen vatandaşlar, kapıların bağlantı demirlerinin ispiral kullanılarak kesildiğini söyledi.
Hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan kapıların sürekli çalındığını belirten köy sakinlerinden Tuncay Göl, “Köyümüzün mezarlığının kapıları üçüncü kez çalındı. İspiral kullanılarak kesmişler. Hayırsever vatandaşların yaptırmasına rağmen her defasında çalınıyor. Köyümüzde bir güvenlik kamerası yok. Kamera olsa köye gireni çıkanı görürüz. Kamera olsa kapıyı kimlerin çaldığı daha kolay tespit edilir. Her defasında yapılan üç kapı çalınıyor. Büyük kapının arkasında bir kapı daha var. Bu kapılar yapılıyor ardından çalınıyor” dedi.
Kapıların köye giren hurdacılar tarafından çalındığını tahmin eden köy muhtarı Hüseyin Göl ise, mezarlık kapısının çalınmasını kimseye yakıştıramadıklarını ifade etti.

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