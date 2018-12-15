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Mezarlık yakınında uğradığı silahlı saldırıda öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 18:31 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, Naim Dayan (30), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.  Olay, saat 17.00 sıralarında Güroymak ilçesinde meydana geldi.

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, Naim Dayan (30), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Güroymak ilçesinde meydana geldi. Güroymak Asri Mezarlığı yakınlarında bulunan Naim Dayan, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Dayan, olay yerine çağrılan ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için ilçede geniş çaplı operasyon başlattı.

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